https://tr.sputniknews.com/20210813/madagaskar-devlet-baskani-tum-bakanlari-gorevden-aldi-1047988239.html

Madagaskar Devlet Başkanı, tüm bakanları görevden aldı

Madagaskar Devlet Başkanı, tüm bakanları görevden aldı

Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, kendisini hedef alan ancak engellenen suikast ve darbe planının ortaya çıkmasının ardından tüm bakanların görevine... 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T05:40+0300

2021-08-13T05:40+0300

2021-08-13T05:40+0300

dünya

madagaskar

darbe

suikast

görevden alınma

andry rajoelina

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Yerel basında çıkan haberlere göre, Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina ve Başbakan Christian Ntsay'in ortak yazılı açıklamasında, kabinedeki tüm bakanların görevine son verildiği duyuruldu.Kamuoyunda, Başbakan Ntsay'in yerini korumasına ilişkin, Rajoelina'nın duyduğu güveni bir kez daha gösterdiği yorumları yapıldı.Yeni bakanların hafta başından önce belli olması bekleniyor.Gerekçe: Darbe planıKabine değişikliğine, Rajoelina'yı hedef alan ve ülkenin bir numaralı gündem maddesini oluşturan 'Apollo 21' isimli suikast ve darbe planı gerekçe gösteriliyor.Devlet BaşkanıRajoelina, 20 Temmuz'da ortaya çıkan suikast girişimine ilişkin ilk kez 9 Ağustos'ta konuşmuş ve bunun arkasında Fransa'nın olabileceğine işaret etmişti.Suikast planına ilişkin düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 6 kişi arasında 2 emekli Fransız askerinin olması ve söz konusu askerlerden emekli albay Paul Rafanoharana'nın suikast planının beyni olduğunun ortaya çıkması ülkede şok etkisi yaratmıştı.Tutuklananlar arasında Devlet Başkanı Rajoelina'ya yakın isimler ve üst düzey askerlerin de yer alması, olayın boyutunu gözler önüne sermişti.Devlet Başkanı Rajoelina, Apollo 21'in sadece suikast planı olmadığını, aynı zamanda yönetimin de ele geçirilmek istendiğini doğrulamıştı.

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madagaskar, darbe, suikast, görevden alınma, andry rajoelina