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https://tr.sputniknews.com/20210813/madagaskar-devlet-baskani-tum-bakanlari-gorevden-aldi-1047988239.html
Madagaskar Devlet Başkanı, tüm bakanları görevden aldı
Madagaskar Devlet Başkanı, tüm bakanları görevden aldı
Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, kendisini hedef alan ancak engellenen suikast ve darbe planının ortaya çıkmasının ardından tüm bakanların görevine... 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T05:40+0300
2021-08-13T05:40+0300
dünya
madagaskar
darbe
suikast
görevden alınma
andry rajoelina
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Yerel basında çıkan haberlere göre, Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina ve Başbakan Christian Ntsay'in ortak yazılı açıklamasında, kabinedeki tüm bakanların görevine son verildiği duyuruldu.Kamuoyunda, Başbakan Ntsay'in yerini korumasına ilişkin, Rajoelina'nın duyduğu güveni bir kez daha gösterdiği yorumları yapıldı.Yeni bakanların hafta başından önce belli olması bekleniyor.Gerekçe: Darbe planıKabine değişikliğine, Rajoelina'yı hedef alan ve ülkenin bir numaralı gündem maddesini oluşturan 'Apollo 21' isimli suikast ve darbe planı gerekçe gösteriliyor.Devlet BaşkanıRajoelina, 20 Temmuz'da ortaya çıkan suikast girişimine ilişkin ilk kez 9 Ağustos'ta konuşmuş ve bunun arkasında Fransa'nın olabileceğine işaret etmişti.Suikast planına ilişkin düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 6 kişi arasında 2 emekli Fransız askerinin olması ve söz konusu askerlerden emekli albay Paul Rafanoharana'nın suikast planının beyni olduğunun ortaya çıkması ülkede şok etkisi yaratmıştı.Tutuklananlar arasında Devlet Başkanı Rajoelina'ya yakın isimler ve üst düzey askerlerin de yer alması, olayın boyutunu gözler önüne sermişti.Devlet Başkanı Rajoelina, Apollo 21'in sadece suikast planı olmadığını, aynı zamanda yönetimin de ele geçirilmek istendiğini doğrulamıştı.
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madagaskar, darbe, suikast, görevden alınma, andry rajoelina

Madagaskar Devlet Başkanı, tüm bakanları görevden aldı

05:40 13.08.2021
© AFP 2021Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina
Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© AFP 2021
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Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, kendisini hedef alan ancak engellenen suikast ve darbe planının ortaya çıkmasının ardından tüm bakanların görevine son verdi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina ve Başbakan Christian Ntsay'in ortak yazılı açıklamasında, kabinedeki tüm bakanların görevine son verildiği duyuruldu.
Kamuoyunda, Başbakan Ntsay'in yerini korumasına ilişkin, Rajoelina'nın duyduğu güveni bir kez daha gösterdiği yorumları yapıldı.
Yeni bakanların hafta başından önce belli olması bekleniyor.

Gerekçe: Darbe planı

Kabine değişikliğine, Rajoelina'yı hedef alan ve ülkenin bir numaralı gündem maddesini oluşturan 'Apollo 21' isimli suikast ve darbe planı gerekçe gösteriliyor.
Devlet BaşkanıRajoelina, 20 Temmuz'da ortaya çıkan suikast girişimine ilişkin ilk kez 9 Ağustos'ta konuşmuş ve bunun arkasında Fransa'nın olabileceğine işaret etmişti.
Suikast planına ilişkin düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 6 kişi arasında 2 emekli Fransız askerinin olması ve söz konusu askerlerden emekli albay Paul Rafanoharana'nın suikast planının beyni olduğunun ortaya çıkması ülkede şok etkisi yaratmıştı.
Tutuklananlar arasında Devlet Başkanı Rajoelina'ya yakın isimler ve üst düzey askerlerin de yer alması, olayın boyutunu gözler önüne sermişti.
Devlet Başkanı Rajoelina, Apollo 21'in sadece suikast planı olmadığını, aynı zamanda yönetimin de ele geçirilmek istendiğini doğrulamıştı.
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