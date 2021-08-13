https://tr.sputniknews.com/20210813/rusyanin-anapa-bolgesinde-siddetli-yagmur-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi-1048006543.html

Rusya’nın Anapa bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle acil durum

Rusya’nın Anapa bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle acil durum

Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Anapa şehrinde, şiddetli yağmurlar nedeniyle acil durum ilan edildi. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T17:02+0300

2021-08-13T17:02+0300

2021-08-13T17:07+0300

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Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Anapa şehrinde, son bir gecede yağan 3 aylık yağış nedeniyle olası sellere kaşı yüksek alarm kodu verilerek, acil durum ilan edildi.Anapa belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı tüm ekip ve araçlar olası sellere karşı hazır bekletilirken, şehir ve kırsal bölgelerdeki elektrik kesintileri enerji timleri tarafından giderilmeye çalışılıyor.Anapa Belediye Başkanı Vasiliy Şvets, vatandaşların tahliye edilmesi ihtimaline karşı Vinogradnoye bölgesindeki Vityazevo ve Sukko köylerinde ek geçici konaklama merkezleri oluşturmanın yanı sıra, sel tehdidi altındaki bölgelerde yaşayan savaş gazileri, engelliler, kalabalık aileler ve yalnız yaşayan yaşlıların özel kontrol altına alınması talimatı verdi.Anapa yetkilileri ayrıca, kötü hava koşulları nedeniyle insanların denize girmeleri ve küçük teknelerin denize açılmalarını geçici süreyle yasakladı.

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çevre, rusya, krasnodar, sel, afet, acil durum, sel felaketi