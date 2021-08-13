https://tr.sputniknews.com/20210813/sel-bolgesinde-alacaklar-ertelendi-1048014890.html

Sel bölgesinde alacaklar ertelendi

Sel bölgesinde alacaklar ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sel bölgelerinde mücbir sebep hali ilan etti. Mücbir sebep hali 11 Ağustos tarihinden yıl sonuna kadar geçerli. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T21:41+0300

2021-08-13T21:41+0300

2021-08-13T21:41+0300

türkiye

türkiye

sel felaketi

hazine ve maliye bakanlığı

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Her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ödeme süresi uzatıldı. Mücbir sebep döneminde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 17 Ocak 2022'ye kadar ertelendi.Vergi, ceza ve gecikme faizi ödemeleri ise 31 Ocak 2022'ye kadar uzatıldı.Bu ilçelerdeki mükelleflerin vergi borçları faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilecek.Vergi borcu taksitlendirme imkanı için 15 Şubat 2022'ye kadar başvuru imkanı tanındı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, sel felaketi, hazine ve maliye bakanlığı