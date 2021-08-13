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Ukrayna Dışişleri’nden Kırım'ın ‘geri alınmasında’ Mahatma Gandhi planı
Ukrayna Dışişleri’nden Kırım'ın ‘geri alınmasında’ Mahatma Gandhi planı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kırım'ın ‘geri alınması’ planını Mahatma Gandhi'nin özdeyişiyla açıkladı. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T20:52+0300
2021-08-13T20:52+0300
2021-08-13T20:52+0300
dünya
ukrayna
kırım
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba düzenlediği basın toplantısında, Kırım'ın ‘geri alınması’ planına ilişkin Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi'nin ünlü özdeyişine atıfta bulunarak, yarımadanın Ukrayna’ya dahil olacağını öne sürdü.Kuleba, “Mahatma Gandhi'nin dediği gibi, ‘önce sizi görmezden gelirler, sonra size gülerler, sonra sizinle dövüşürler ve sonra siz kazanırsınız.’ Rusya ilk iki aşamayı başarıyla tamamladı ve şimdi üçüncü aşamada bizimle aktif olarak mücadele ediyor. Ancak, dördüncü aşamada Kırım, Ukrayna’ya dahil olacak” ifadelerini kullandı.Kuleba’nın bu açıklamayı, Ukrayna yönetiminin “Kırım’ın geri alınması” konusunu ele almayı planladığı 23 Ağustos’taki Kırım Platformu uluslararası forumu öncesinde yapması dikkat çekti. Kırım Platformu’na başta ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke davet edildi.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ‘Kırım Platformu’ forumunu ‘cadı ayini” olarak nitelendirirken, Kırım lideri Sergey Aksenov, Ukrayna'nın Kırım’ı geri almasının hiçbir yolu olmadığını ifade etmişti.Rusya, Kırımlıların seçimini uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü’ne uygun olarak demokratik bir şekilde yaptıklarını defalarca vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Kırım’ın Ukrayna’ya geri dönmesi için gerekli şartların asla oluşmayacağını’ belirtmişti.
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ukrayna, kırım, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Ukrayna Dışişleri’nden Kırım'ın ‘geri alınmasında’ Mahatma Gandhi planı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kırım'ın ‘geri alınması’ planını Mahatma Gandhi'nin özdeyişiyla açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba düzenlediği basın toplantısında, Kırım'ın ‘geri alınması’ planına ilişkin Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi'nin ünlü özdeyişine atıfta bulunarak, yarımadanın Ukrayna’ya dahil olacağını öne sürdü.
Kuleba, “Mahatma Gandhi'nin dediği gibi, ‘önce sizi görmezden gelirler, sonra size gülerler, sonra sizinle dövüşürler ve sonra siz kazanırsınız.’ Rusya ilk iki aşamayı başarıyla tamamladı ve şimdi üçüncü aşamada bizimle aktif olarak mücadele ediyor. Ancak, dördüncü aşamada Kırım, Ukrayna’ya dahil olacak” ifadelerini kullandı.
Kuleba’nın bu açıklamayı, Ukrayna yönetiminin “Kırım’ın geri alınması” konusunu ele almayı planladığı 23 Ağustos’taki Kırım Platformu uluslararası forumu öncesinde yapması dikkat çekti. Kırım Platformu’na başta ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke davet edildi.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ‘Kırım Platformu’ forumunu ‘cadı ayini” olarak nitelendirirken, Kırım lideri Sergey Aksenov, Ukrayna'nın Kırım’ı geri almasının hiçbir yolu olmadığını ifade etmişti.
Rusya, Kırımlıların seçimini uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü’ne uygun olarak demokratik bir şekilde yaptıklarını defalarca vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Kırım’ın Ukrayna’ya geri dönmesi için gerekli şartların asla oluşmayacağını’ belirtmişti.