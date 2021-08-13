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Yalova’da Kafkas Dans ve Müzik Festivali gerçekleştirilecek
Yalova’da Kafkas Dans ve Müzik Festivali gerçekleştirilecek
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, 17-22 Ağustos tarihlerinde Yalova’da Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali’nin gerçekleştirileceğini duyurdu. 13.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-13T15:46+0300
2021-08-13T15:46+0300
dans
yalova
kafkas
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Başkonsolosluğun Facebook’ta yaptığı açıklamada, “17-22 Ağustos tarihlerinde Yalova’da Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali düzenlenecek. Herkesi 20 Ağustos’ta 21.00’da Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek gala konserine davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre etkinliğin hesapları şöyle:
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dans, yalova, kafkas

Yalova’da Kafkas Dans ve Müzik Festivali gerçekleştirilecek

15:46 13.08.2021
© Sputnik / Said Tzarnaev / Fotoğraf bankasına girVIII.Kafkasya Halkları Spor ve Kültür Festivali
VIII.Kafkasya Halkları Spor ve Kültür Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
© Sputnik / Said Tzarnaev
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Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, 17-22 Ağustos tarihlerinde Yalova’da Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali’nin gerçekleştirileceğini duyurdu.
Başkonsolosluğun Facebook’ta yaptığı açıklamada, “17-22 Ağustos tarihlerinde Yalova’da Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali düzenlenecek. Herkesi 20 Ağustos’ta 21.00’da Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek gala konserine davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre etkinliğin hesapları şöyle:
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