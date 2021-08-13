Yalova’da Kafkas Dans ve Müzik Festivali gerçekleştirilecek

Başkonsolosluğun Facebook’ta yaptığı açıklamada, “17-22 Ağustos tarihlerinde Yalova’da Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali düzenlenecek. Herkesi 20 Ağustos’ta 21.00’da Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek gala konserine davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre etkinliğin hesapları şöyle:
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, 17-22 Ağustos tarihlerinde Yalova’da Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali’nin gerçekleştirileceğini duyurdu.
Başkonsolosluğun Facebook’ta yaptığı açıklamada, “17-22 Ağustos tarihlerinde Yalova’da Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali düzenlenecek. Herkesi 20 Ağustos’ta 21.00’da Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek gala konserine davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.