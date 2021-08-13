https://tr.sputniknews.com/20210813/yangin-tehlikesine-karsi-yol-boyunca700-bidon-su-konuldu-1048011150.html

Yangın tehlikesine karşı yola 700 bidon su konuldu

Yangın tehlikesine karşı yola 700 bidon su konuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yol kenarına konulan su dolu yüzlerce bidonla yangına karşı önlem alınıyor. 13.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-13T19:10+0300

2021-08-13T19:10+0300

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Turizm Teknik Müdürler Derneği sık sık yangının çıktığı Bodrum’da yol kenarından başlayacak yangınlara karşı tedbir aldı. İlçede faaliyet gösteren otellerden toplanan boş bidonlara su doldurularak yol kenarlarına konuldu.Kızılağaç ve Yalıçiftlik mahallelerinde yol kenarına mahalle sakinleri ve muhtarlıkların desteğiyle yaklaşık 10’ar metre aralıklarla yüzlerce bidon konuldu. Şu ana kadar 700 adet su dolu bidonun konulduğu ve diğer mahallelerde konulmaya başlanacağı ifade edildi.

muğla

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türkiye, muğla, orman yangını, bidon