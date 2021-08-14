https://tr.sputniknews.com/20210814/dunya-gencler-okculuk-sampiyonasinda-turk-sporculardan-3-madalya-1048030270.html

Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türk sporculardan 3 madalya

Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türk sporculardan 3 madalya

Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda Türk sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T19:01+0300

2021-08-14T19:01+0300

2021-08-14T19:01+0300

yaşam

madalya

türkiye okçuluk federasyonu

okçuluk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048030243_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4be4ba39b6fecec08da56b84dab89020.jpg

Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Wroclaw şehrindeki organizasyonda Hazal Burun, Nehir Sarıhan, Irmak Yüksel'den oluşan makaralı yay kadet kadınlar milli takımı gümüş madalya aldı.Yunus Emre Arslan, Abdullah Aslım ve Eren Kırca'nın yer aldığı makaralı yay kadet erkekler takımı ile Hazal Burun ve Abdullah Aslım'ın bulunduğu makaralı yay kadet karışık takımı ise bronz madalya elde etti.Organizasyon yarın sona erecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

madalya, türkiye okçuluk federasyonu, okçuluk