https://tr.sputniknews.com/20210814/emniyetten-dolandiricilikla-ilgili-uyari-mesajlarina-iliskin-aciklama-1048019839.html

Emniyetten dolandırıcılıkla ilgili uyarı mesajlarına ilişkin açıklama

Emniyetten dolandırıcılıkla ilgili uyarı mesajlarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık konusunda uyardı. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T02:31+0300

2021-08-14T02:31+0300

2021-08-14T02:31+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

dolandırıcılık

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EGM'den yapılan açıklamada; iletişim yoluyla dolandırıcılık suçuyla etkin mücadele kapsamında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla suçun farkındalığının artırılması ve yaşanabilecek mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla çalışmalar yapıldığı hatırlatıldı.Suç önleme faaliyeti çerçevesinde Türkiye'deki tüm sabit ve GSM hat abonelerine, iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda uyarı içeren dış arama yöntemiyle ses kaydı ve kısa mesaj gönderildiği anımsatılan açıklamada, "EGM merkez ve taşra birimlerini telefonla arayan vatandaşlarımızın konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve EGM'nin böyle bir çalışması olmadığını düşünerek şikayette bulundukları ve görevlilerimizce yapılan açıklamalara rağmen tereddüt yaşadıkları görülmüştür" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, ayrıca bazı vatandaşların da internet ve sosyal paylaşım sitelerinde yapılan aramaların dolandırıcılık amaçlı olduğu yönünde yorum yaptıklarının tespit edildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

türkiye

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emniyet genel müdürlüğü (egm), dolandırıcılık