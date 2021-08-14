https://tr.sputniknews.com/20210814/kazan-uluslararasi-musluman-film-festivalinin-yarisma-programina-50-calisma-dahil-edildi-1048020989.html

Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali’nin yarışma programına 50 çalışma dahil edildi

Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali’nin yarışma programına 50 çalışma dahil edildi

Rusya Müslümanları Dini İdaresi (DUM), 5-10 Eylül tarihlerinde Tataristan’ın başkenti Kazan’da yapılacak Uluslararası Müslüman Film Festivali’nin yarışma... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T05:06+0300

2021-08-14T05:06+0300

2021-08-14T05:06+0300

dünya

rusya

kazan

film festivali

müslümanlar

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DUM’un açıklamasında, "Bu yılki sloganı ‘Kültürlerin diyaloğundan diyalog kültürüne’ olan film festivalinde bu yıl 45 ülkeden filmler gösterilecek. Ana yarışmaya, 5 dalda 50 film yer alıyor" ifadelerine yer verildi.Festivalde ayrıca ‘Rusya’da İslam’, ‘Türk Dünyası’, ‘Kazan Prömiyerleri’ ve ‘Moskova-Kazan Transiti’ adlı programlar yer alıyor.‘Rusya’da İslam’ programı kapsamında, ‘Rusya’nın gurur duyduğu Müslümanlar’ serisinden 3 belgesel sunulacak.‘Türk Dünyası’ programında gösterilecek filmler arasında, başrolünde Meryem Uzerli’nin olduğu Türkiye yapımı ‘Kovan’ filmi yer alıyor. ‘Kovan’ daha önce Moskova Film Festivali’nde de gösterilmişti.Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali ulusal veya dini ilişkilere bakılmaksızın barış, hoşgörü ve hümanizm görüşlerini taşıyan evrensel manevi ve ahlaki değerleri ve kültürel gelenekleri yansıtan oyun, belgesel ve animasyon film yarışması.Film festivali, 2005 yılından itibaren her yıl düzenli olarak düzenleniyor.

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rusya, kazan, film festivali, müslümanlar