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Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali’nin yarışma programına 50 çalışma dahil edildi
Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali’nin yarışma programına 50 çalışma dahil edildi
Rusya Müslümanları Dini İdaresi (DUM), 5-10 Eylül tarihlerinde Tataristan’ın başkenti Kazan’da yapılacak Uluslararası Müslüman Film Festivali’nin yarışma... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T05:06+0300
2021-08-14T05:06+0300
dünya
rusya
kazan
film festivali
müslümanlar
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DUM’un açıklamasında, "Bu yılki sloganı ‘Kültürlerin diyaloğundan diyalog kültürüne’ olan film festivalinde bu yıl 45 ülkeden filmler gösterilecek. Ana yarışmaya, 5 dalda 50 film yer alıyor" ifadelerine yer verildi.Festivalde ayrıca ‘Rusya’da İslam’, ‘Türk Dünyası’, ‘Kazan Prömiyerleri’ ve ‘Moskova-Kazan Transiti’ adlı programlar yer alıyor.‘Rusya’da İslam’ programı kapsamında, ‘Rusya’nın gurur duyduğu Müslümanlar’ serisinden 3 belgesel sunulacak.‘Türk Dünyası’ programında gösterilecek filmler arasında, başrolünde Meryem Uzerli’nin olduğu Türkiye yapımı ‘Kovan’ filmi yer alıyor. ‘Kovan’ daha önce Moskova Film Festivali’nde de gösterilmişti.Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali ulusal veya dini ilişkilere bakılmaksızın barış, hoşgörü ve hümanizm görüşlerini taşıyan evrensel manevi ve ahlaki değerleri ve kültürel gelenekleri yansıtan oyun, belgesel ve animasyon film yarışması.Film festivali, 2005 yılından itibaren her yıl düzenli olarak düzenleniyor.
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rusya, kazan, film festivali, müslümanlar

Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali’nin yarışma programına 50 çalışma dahil edildi

05:06 14.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMahaçkale yakınlarında bir cami
Mahaçkale yakınlarında bir cami - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
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Rusya Müslümanları Dini İdaresi (DUM), 5-10 Eylül tarihlerinde Tataristan’ın başkenti Kazan’da yapılacak Uluslararası Müslüman Film Festivali’nin yarışma programına Türkiye dahil 45 ülkeden 50 çalışmanın katılacağını duyurdu.
DUM’un açıklamasında, "Bu yılki sloganı ‘Kültürlerin diyaloğundan diyalog kültürüne’ olan film festivalinde bu yıl 45 ülkeden filmler gösterilecek. Ana yarışmaya, 5 dalda 50 film yer alıyor" ifadelerine yer verildi.
Festivalde ayrıca ‘Rusya’da İslam’, ‘Türk Dünyası’, ‘Kazan Prömiyerleri’ ve ‘Moskova-Kazan Transiti’ adlı programlar yer alıyor.
‘Rusya’da İslam’ programı kapsamında, ‘Rusya’nın gurur duyduğu Müslümanlar’ serisinden 3 belgesel sunulacak.
‘Türk Dünyası’ programında gösterilecek filmler arasında, başrolünde Meryem Uzerli’nin olduğu Türkiye yapımı ‘Kovan’ filmi yer alıyor. ‘Kovan’ daha önce Moskova Film Festivali’nde de gösterilmişti.
Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali ulusal veya dini ilişkilere bakılmaksızın barış, hoşgörü ve hümanizm görüşlerini taşıyan evrensel manevi ve ahlaki değerleri ve kültürel gelenekleri yansıtan oyun, belgesel ve animasyon film yarışması.
Film festivali, 2005 yılından itibaren her yıl düzenli olarak düzenleniyor.
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