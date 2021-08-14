https://tr.sputniknews.com/20210814/konyada-soguk-cay-meselesinden-cikan-tartismada-silahla-basindan-vurulan-kadin-hayatini-kaybetti-1048031746.html

Konya'da 'soğuk çay' meselesinden çıkan tartışmada silahla başından vurulan kadın hayatını kaybetti

Konya'da 'soğuk çay' meselesinden çıkan tartışmada silahla başından vurulan kadın hayatını kaybetti

Konya'da bir çay bahçesinde soğuk çay meselesinden çıkan tartışmada silahla başından yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T21:00+0300

2021-08-14T21:00+0300

2021-08-14T21:00+0300

türkiye

ankara

antalya

konya

tartışma

çay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103763/26/1037632662_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca78c3c7ef8337af84d63f96d428bacb.jpg

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel Göker, ile beraberindeki iki arkadaşı, Konya-Seydişehir kara yolunda, yol kenarındaki çay bahçesinde mola verdi.Göker, istediği çayın soğuk geldiği iddiası üzerine 41 yaşındaki işletmeci Muhammed İ. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed İ. tabancayla müşterisi Göker'i başından vurdu.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Göker müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Polis tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Muhammed İ. emniyete götürüldü.

türkiye

ankara

antalya

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, antalya, konya, tartışma, çay