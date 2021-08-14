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Konya'da 'soğuk çay' meselesinden çıkan tartışmada silahla başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Konya'da 'soğuk çay' meselesinden çıkan tartışmada silahla başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Konya'da bir çay bahçesinde soğuk çay meselesinden çıkan tartışmada silahla başından yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T21:00+0300
2021-08-14T21:00+0300
2021-08-14T21:00+0300
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ankara
antalya
konya
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çay
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Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel Göker, ile beraberindeki iki arkadaşı, Konya-Seydişehir kara yolunda, yol kenarındaki çay bahçesinde mola verdi.Göker, istediği çayın soğuk geldiği iddiası üzerine 41 yaşındaki işletmeci Muhammed İ. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed İ. tabancayla müşterisi Göker'i başından vurdu.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Göker müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Polis tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Muhammed İ. emniyete götürüldü.
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Konya'da 'soğuk çay' meselesinden çıkan tartışmada silahla başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Konya'da bir çay bahçesinde soğuk çay meselesinden çıkan tartışmada silahla başından yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel Göker, ile beraberindeki iki arkadaşı, Konya-Seydişehir kara yolunda, yol kenarındaki çay bahçesinde mola verdi.
Göker, istediği çayın soğuk geldiği iddiası üzerine 41 yaşındaki işletmeci Muhammed İ. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed İ. tabancayla müşterisi Göker'i başından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Göker müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Muhammed İ. emniyete götürüldü.