https://tr.sputniknews.com/20210814/lubnan-basbakani-cumhurbaskaninin-yakit-krizi-icin-bakanlar-kurulunu-toplama-cagrisini-reddetti-1048019227.html

Lübnan Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nın yakıt krizi için Bakanlar Kurulu'nu toplama çağrısını reddetti

Lübnan Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nın yakıt krizi için Bakanlar Kurulu'nu toplama çağrısını reddetti

Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın akaryakıt krizini ele almak üzere Bakanlar Kurulunu istisnai olarak toplama çağrısını kabul etmedi. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T01:03+0300

2021-08-14T01:03+0300

2021-08-14T01:03+0300

dünya

lübnan

akaryakıt

sübvansiyon

hasan diyab

mişel avn

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Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, ülkedeki akaryakıt krizinin sebeplerini çözmek amacıyla Bakanlar Kurulunu istisnai olarak toplantıya çağırdı.'Merkez Bankası Başkanı Riyad Seleme'nin tek başına aldığı kararla sübvansiyonu kaldırmasının, petrol ürünlerinin yerel piyasada bulunamaması sonucunu doğurduğu' ifade edilen açıklamada, akaryakıt krizinin Lübnanlıların günlük hayatlarını tüm alanlarda etkilediği belirtildi.Merkez Bankası Başkanı Seleme'nin akaryakıttan sübvansiyonu kaldırma kararında ısrarcı olduğu paylaşılan açıklamada, istisnai toplantının son derece zaruri olduğu kaydedildi.Açıklamada, istifasının ardından geçici olarak görevini sürdüren hükümetin yetki alanının 'dar çerçevede işleri yürütmek olmasının' zaruri durumda toplantı yapmasına engel teşkil etmediği savunuldu.Bunun üzerine Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Diyab hükümetinin 10 Ağustos 2020'de istifa ettiği hatırlatılarak, "Anayasa'nın 64. maddesine göre geçici hükümetin yetkileri, dar çerçevede işleri yürütmekle sınırlıdır" ifadeleri kullanıldı.Herhangi bir karışıklığa yol açmamak adına Başbakan Diyab'ın Anayasa'yı ihlal etmeme duruşuna bağlı kaldığı savunulan açıklamada, "Bakanlar Kurulu toplantıya çağrılmayacak" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20210811/lubnanda-merkez-bankasi-artik-akaryakiti-subvanse-edemeyecegini-bildirdi-1047945687.html

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lübnan, akaryakıt, sübvansiyon, hasan diyab, mişel avn