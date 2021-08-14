https://tr.sputniknews.com/20210814/nijeryada-kolera-ocaktan-beri-800den-fazla-kisi-oldu-1048020530.html

Nijerya'da kolera: Ocaktan beri 800'den fazla kişi öldü

Nijerya'da kolera: Ocaktan beri 800'den fazla kişi öldü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 83 kişi kolera nedeniyle öldü. Ülkede genelinde ocaktan bu yana kolera nedeniyle 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T04:00+0300

2021-08-14T04:00+0300

2021-08-14T04:00+0300

dünya

afrika

nijerya

kolera

can kaybı

salgın

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nin (NCDC) Kaduna Sekreteri Dr. Hamza İbrahim İkara, yaptığı açıklamada, kolera salgının Kaduna eyaletin 19 bölgesine yayıldığını belirterek "Şu ana kadar bin 120 kişiye kolera teşhisi konuldu ve 83 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.Durumu kontrol altına almak için 19 bölgeye sağlık ekipleri gönderildiğini aktaran İkara, salgının su kaynağı nedeniyle yayıldığını ve arıtma için taşınabilir su ile klor sağlanacağını söyledi.Ocak ayından beri 800 kişi koleradan öldüNijerya'da Kovid-19 ve kolera salgını devam ederken doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve gitmişti.Ülkede genelinde ocaktan bu yana koleradan 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin zamanında ve etkili yapılamaması ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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afrika, nijerya, kolera, can kaybı, salgın