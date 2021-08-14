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https://tr.sputniknews.com/20210814/nijeryada-kolera-ocaktan-beri-800den-fazla-kisi-oldu-1048020530.html
Nijerya'da kolera: Ocaktan beri 800'den fazla kişi öldü
Nijerya'da kolera: Ocaktan beri 800'den fazla kişi öldü
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 83 kişi kolera nedeniyle öldü. Ülkede genelinde ocaktan bu yana kolera nedeniyle 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T04:00+0300
2021-08-14T04:00+0300
dünya
afrika
nijerya
kolera
can kaybı
salgın
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nin (NCDC) Kaduna Sekreteri Dr. Hamza İbrahim İkara, yaptığı açıklamada, kolera salgının Kaduna eyaletin 19 bölgesine yayıldığını belirterek "Şu ana kadar bin 120 kişiye kolera teşhisi konuldu ve 83 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.Durumu kontrol altına almak için 19 bölgeye sağlık ekipleri gönderildiğini aktaran İkara, salgının su kaynağı nedeniyle yayıldığını ve arıtma için taşınabilir su ile klor sağlanacağını söyledi.Ocak ayından beri 800 kişi koleradan öldüNijerya'da Kovid-19 ve kolera salgını devam ederken doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve gitmişti.Ülkede genelinde ocaktan bu yana koleradan 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin zamanında ve etkili yapılamaması ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.
nijerya
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afrika, nijerya, kolera, can kaybı, salgın

Nijerya'da kolera: Ocaktan beri 800'den fazla kişi öldü

04:00 14.08.2021
© AP Photo / Jerome DelayKongo-ebola salgını
Kongo-ebola salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2021
© AP Photo / Jerome Delay
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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 83 kişi kolera nedeniyle öldü. Ülkede genelinde ocaktan bu yana kolera nedeniyle 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nin (NCDC) Kaduna Sekreteri Dr. Hamza İbrahim İkara, yaptığı açıklamada, kolera salgının Kaduna eyaletin 19 bölgesine yayıldığını belirterek "Şu ana kadar bin 120 kişiye kolera teşhisi konuldu ve 83 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.
Durumu kontrol altına almak için 19 bölgeye sağlık ekipleri gönderildiğini aktaran İkara, salgının su kaynağı nedeniyle yayıldığını ve arıtma için taşınabilir su ile klor sağlanacağını söyledi.

Ocak ayından beri 800 kişi koleradan öldü

Nijerya'da Kovid-19 ve kolera salgını devam ederken doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve gitmişti.
Ülkede genelinde ocaktan bu yana koleradan 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin zamanında ve etkili yapılamaması ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.
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