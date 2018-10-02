BM raporuna göre, Nijerya'da Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle yaklaşık 1 milyon çocuk yetersiz beslenme ile karşı karşıya.
Güney Afrika'da yeni bir dinozor türü keşfedildi. 200 milyon yıllık fosilin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu belirlendi.
Suudi Arabistan'nın enerjide petrol ve gaza olan bağımlılığını azaltmak için Etiyopya'nın Hedasi Hidroelektrik Barajı'nda üretilen elektriği satın almak için fizibilite çalışmaları başlattığı bildirildi.
Senegal'de, 16 Eylül'de bir restoranda çıkan kavgada Senegalli bir genci darbettikleri öne sürülen 5 Fransız askerden biri savcılık soruşturmasının ardından hapse girdi.
Güney Afrika'da 7 yaşındaki kız çocuğuna bir restoranın tuvaletinde tecavüz edilmesi ülkede öfkeye neden oldu.
Fas Deniz Kuvvetleri'nin sığınmacı gemisine ateş açtığı, olayda 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Norveç devlet komisyonunun Libya'ya hava harekatına katılma kararını mahkum eden raporunun yayımlanmasının ardından hesaplaşma başladı. Dönemin Dışişleri Bakanı Støre, Kaddafi ile muhaliflerin temsilcilerini Oslo'da buluşturup anlaşmaya varmasını sağladığını, ama ABD, İngiltere ve Fransa'nın anlaşmayı desteklemeyi reddettiğini söyledi.
Danışmanı İbrahim el Guveyil, Kaddafi'nin vasiyetini ve neden başkent Trablus'ta kalmayıp Sirte kentine gittiğini Sputnik'e anlattı. Guveyil, Kaddafi’nin 'Arap ulusal fikri ve birliğini güçlendirme çalışmalarının sürdürülmesini' istediğini aktardı.
Tanzanya'da bir yolcu feribotunun Viktorya Gölü'nde alabora olması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı.
Ergin Yıldızoğlu'na göre, kapitalizmin yeni bir kriz modeli kuramaması ve ticaret savaşlarıyla beliren yeni sürtüşmeler, 'siyasi sonuçlar ve kaza olasılığı yüksek' tehlikeli bir döneme işaret. Yıldızoğlu, gelinen noktada Batı'nın Türkiye'ye bakışını ise 'al-ver ilişkisi' diye niteledi.
Tanzanya’da bir yolcu feribotunun Viktorya Gölü üzerinde alabora olması sonucu en az 136 kişi hayatını kaybetti. Onalrca kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor.
ABD-Meksika sınırına duvar örme planı yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya hükümetine Akdeniz'deki göçmen kriziyle mücadele etmek için Afrika'daki Sahra Çölü boyunca duvar inşa etmeleri tavsiyesinde bulunduğu ortaya çıktı.
Güney Afrika'nın en üst düzey yargı organı Anayasa Mahkemesi ülkedeki yetişkinlerin kişisel tüketim amaçlı esrar kullanmasını yasallaştırdı.
Njerya'da aşırı yağışların ülkedeki iki ırmağın yataklarından taşmasına yol açması sonucu 100'den fazla insan hayatını kaybetti.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Milletvekili Muhammed Mursel Mahmud'a suikast girişiminde bulunuldu.
Tunus'un parlamentodaki en büyük ikinci partisi Nida Tunus, Başbakan Yusuf Şahid'in parti üyeliğini dondurarak dosyasını disiplin kuruluna sevk etti.
Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya ve Eritre'nin yaklaşık 20 yıl sonra gelen barışın ardından pazar günü Suudia Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek barış anlaşması imzalayacağı bildirildi.
AB Dönem Başkanı Avusturya'da düzenlenen toplantıda Afrikalı göçmen istemediğini belirten İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı, ''Sahip olmadığımız çocukların yerini alacak yeni kölelere ihtiyacımız yok'' diye konuştu.
İspanya hükümeti, Yemen'de kullanılacağı gerekçesiyle satışını durduğunu açıkladığı 400 lazer güdümlü bombayı Suudi Arabistan'a yeniden gönderme kararı aldı. İspanya basını geri adımın sebebinin Riyad'ın 1.8 milyar euroluk savaş gemisi anlaşmasını iptal edeceği endişesi olduğunu yazdı.
İnsan eliyle yapılmış en eski çizim Güney Afrika'daki Blombos Mağarası'nda bulundu. 73.000 yıl önce çizildiği tespit edilen soyut figürün gizemi tam olarak çözülemese de bilim insanları hashtag (etiket) işaretini andıran çizimin insanlığın düşünülenden çok daha önce soyut düşünme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladığını savunuyor.