Ergin Yıldızoğlu'na göre, kapitalizmin yeni bir kriz modeli kuramaması ve ticaret savaşlarıyla beliren yeni sürtüşmeler, 'siyasi sonuçlar ve kaza olasılığı yüksek' tehlikeli bir döneme işaret. Yıldızoğlu, gelinen noktada Batı'nın Türkiye'ye bakışını ise 'al-ver ilişkisi' diye niteledi.