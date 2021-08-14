Sırbistan'dan Türkiye'ye Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Karadeniz'deki sel felaketinde yaşanan can kayıpları için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı verdi.Sel felaketinin meydana geldiği bölgelerde çekilen görüntülerin kendisini derinden etkilediğini belirten Vucic, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Sel felaketinin meydana geldiği bölgelerde çekilen görüntülerin kendisini derinden etkilediğini belirten Vucic, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sırbistan olarak acınızı paylaşıyor, dostunuz olarak her daim yardım ve destek sunmaya hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Türkiye'nin bu felaketin sonuçlarıyla cesurca başa çıkacağına inanıyor, selden etkilenen vatandaşların kısa sürede evlerine dönmesini temenni ediyorum."