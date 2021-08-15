Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'ından (AFAD) Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'ından (AFAD) Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.