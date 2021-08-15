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Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini açıkladı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T12:45+0300
2021-08-15T13:03+0300
türkiye
sel
ölüm
kayıp
bilanço
felaket
afad
kastamonu
sinop
bartın
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'ından (AFAD) Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
türkiye
kastamonu
sinop
bartın
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sel, ölüm, kayıp, bilanço, felaket, afad, kastamonu, sinop, bartın

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi

12:45 15.08.2021 (güncellendi: 13:03 15.08.2021)
© AAsel felaketi
sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'ından (AFAD) Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
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