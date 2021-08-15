Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'ından (AFAD) Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.