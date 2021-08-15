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Efsanevi futbolcu Gerd Müller hayatını kaybetti
Efsanevi futbolcu Gerd Müller hayatını kaybetti
Alman ve dünya futbolunun efsanevi ismi Gerd Müller, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T17:40+0300
2021-08-15T17:41+0300
yaşam
spor
futbol
gerd müller
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Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'te sayısız başarıya imza atan dünya futbolu efsanesi Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bayern, Gerd Müller olmadan bugün hepimizin sevdiği bu kulüp olamazdı. Adı ve hatırası sonsuza kadar yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.Bayern formasıyla 607 resmi maça çıkan ve 566 gol kaydeden Müller, aynı zamanda 365 golle Bundesliga tarihinin en çok gol atan oyuncusu rekorunu da elinde bulunduruyor. Efsane golcü, Almanya Milli Takımı formasıyla ise 62 maçta 68 gol kaydetme başarısı göstermişti.
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spor, futbol, gerd müller

Efsanevi futbolcu Gerd Müller hayatını kaybetti

17:40 15.08.2021 (güncellendi: 17:41 15.08.2021)
© DHAEfsanevi futbolcu Gerd Müller hayatını kaybetti
Efsanevi futbolcu Gerd Müller hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© DHA
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Alman ve dünya futbolunun efsanevi ismi Gerd Müller, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'te sayısız başarıya imza atan dünya futbolu efsanesi Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bayern, Gerd Müller olmadan bugün hepimizin sevdiği bu kulüp olamazdı. Adı ve hatırası sonsuza kadar yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.
Bayern formasıyla 607 resmi maça çıkan ve 566 gol kaydeden Müller, aynı zamanda 365 golle Bundesliga tarihinin en çok gol atan oyuncusu rekorunu da elinde bulunduruyor. Efsane golcü, Almanya Milli Takımı formasıyla ise 62 maçta 68 gol kaydetme başarısı göstermişti.
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