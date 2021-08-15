https://tr.sputniknews.com/20210815/efsanevi-futbolcu-gerd-muller-hayatini-kaybetti-1048048103.html

Efsanevi futbolcu Gerd Müller hayatını kaybetti

Efsanevi futbolcu Gerd Müller hayatını kaybetti

Alman ve dünya futbolunun efsanevi ismi Gerd Müller, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T17:40+0300

2021-08-15T17:40+0300

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yaşam

spor

futbol

gerd müller

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Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'te sayısız başarıya imza atan dünya futbolu efsanesi Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bayern, Gerd Müller olmadan bugün hepimizin sevdiği bu kulüp olamazdı. Adı ve hatırası sonsuza kadar yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.Bayern formasıyla 607 resmi maça çıkan ve 566 gol kaydeden Müller, aynı zamanda 365 golle Bundesliga tarihinin en çok gol atan oyuncusu rekorunu da elinde bulunduruyor. Efsane golcü, Almanya Milli Takımı formasıyla ise 62 maçta 68 gol kaydetme başarısı göstermişti.

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spor, futbol, gerd müller