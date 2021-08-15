https://tr.sputniknews.com/20210815/halk-tv-sunucusuna-istanbul-havalimaninda-saldiri-1048049537.html

Halk TV sunucusuna İstanbul Havalimanı'nda saldırı

Halk TV sunucusuna İstanbul Havalimanı'nda saldırı

Halk TV sunucusu Can Coşkun İstanbul Havalimanı’nda 3 kişinin saldırısına uğradığını duyurdu. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T18:47+0300

2021-08-15T18:47+0300

2021-08-15T18:47+0300

türkiye

saldırı

halk tv

istanbul havalimanı

can coşkun

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İstanbul Havalimanı’nda 3 kişinin saldırısına uğradığını duyuran Halk TV sunucusu Can Coşkun sağlık durumunun iyi olduğunu ve saldırganlardan şikâyetçi olduğunu ifade etti.Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Coşkun, "Az önce İstanbul Havalimanı'nda uçaktan indikten birkaç dakika sonra 3 kişinin saldırısına uğradım. Karakoldayım, şikâyetçi oluyorum. İyiyim" dedi.Saldırı anını anlatan Coşkun şunları aktardı:"Uçaktan inerken biri, sıra konusunda beklenmesi yönündeki anonsu dinlemeyip yolu tıkadığı için birkaç kadınla birlikte kendisini uyardık. 'Bakın bizde de valiz yok, sıramızı bekliyoruz' diye. Körükten çıkınca takip etmişler. Bagaja giden yolda arkadan gelip saldırdılar.Bir de ben diğer yolcuların uyarılarına tepki vermediklerini görünce kendilerini turist zannederek İngilizce uyardım. "Stay back, step by step" dedim. Meğer Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıymış. Sadece bu sebeple arkamdan koşarak yetişip topluca saldırmalarını garip buluyorum."

türkiye

istanbul havalimanı

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saldırı, halk tv, istanbul havalimanı, can coşkun