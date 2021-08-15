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Kılıçdaroğlu Bozkurt'ta: Ciddi bir önlemin alınmaması devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir
Kılıçdaroğlu Bozkurt'ta: Ciddi bir önlemin alınmaması devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Kastamonu Bozkurt için sel ve taşkınlara dikkat çekilen bir raporun hazırladığını hatırlatarak, "2019’da bu... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T12:46+0300
2021-08-15T12:50+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
kastamonu
sel
rapor
ekrem imamoğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
bozkurt
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partisinin heyetiyle birlikte sel bölgesi Bozkurt’u ziyaret etti.Ziyaretinde yaptığı konuşmada önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu "Bozkurt Belediye Başkanı’na elimizden gelen her türlü yardımı yaptığımızı, bir talepleri olduğu takdirde süratle karşılayacağımızı, belediye başkanlarımızın burada olduğunu, özellikle İBB Belediye Başkanı, sokağı tümüyle teslim aldı, orayı bir şekliyle kullanılır hale getireceğini ifade etti. Felaketten sonra önlem almak elbette hepimizin görevi. Önemli olan felaketin geleceğini bilerek önlem almaktır. 2019 yılında bu bölge için taşkın, sel raporu hazırlanmış. 2019’da bu bölgede ciddi taşkın, sellerin geleceği bilindiği halde ciddi bir önlemin alınmaması gerçekten devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir” ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu “Bu selin geldiği, yağmurun yağdığı belli, yüzyıllardır bu gerçeği bütün Karadeniz yaşıyor. Peki nasıl olur da bütün bu gerçekler bilindiği halde dere kenarlarına yapılaşma izni verilir? Türkiye inşallah gerekli önlemleri önceden alır. Türkiye’nin gerçek anlamda iyi yönetilmesi gerekir. Bu çok acı bir şey, bundan ders çıkarmalıyız” dedi ve ekledi:
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kemal kılıçdaroğlu, kastamonu, sel, rapor, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), bozkurt

Kılıçdaroğlu Bozkurt'ta: Ciddi bir önlemin alınmaması devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir

12:46 15.08.2021 (güncellendi: 12:50 15.08.2021)
© Fotoğraf : CHPKılıçdaroğlu Bozkurt'ta: Ciddi bir önlemin alınmaması devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir
Kılıçdaroğlu Bozkurt'ta: Ciddi bir önlemin alınmaması devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© Fotoğraf : CHP
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Kastamonu Bozkurt için sel ve taşkınlara dikkat çekilen bir raporun hazırladığını hatırlatarak, "2019’da bu bölgede ciddi taşkın, sellerin geleceği bilindiği halde ciddi bir önlemin alınmaması gerçekten devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir" açıklamasını yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partisinin heyetiyle birlikte sel bölgesi Bozkurt’u ziyaret etti.
Ziyaretinde yaptığı konuşmada önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu "Bozkurt Belediye Başkanı’na elimizden gelen her türlü yardımı yaptığımızı, bir talepleri olduğu takdirde süratle karşılayacağımızı, belediye başkanlarımızın burada olduğunu, özellikle İBB Belediye Başkanı, sokağı tümüyle teslim aldı, orayı bir şekliyle kullanılır hale getireceğini ifade etti. Felaketten sonra önlem almak elbette hepimizin görevi. Önemli olan felaketin geleceğini bilerek önlem almaktır. 2019 yılında bu bölge için taşkın, sel raporu hazırlanmış. 2019’da bu bölgede ciddi taşkın, sellerin geleceği bilindiği halde ciddi bir önlemin alınmaması gerçekten devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu “Bu selin geldiği, yağmurun yağdığı belli, yüzyıllardır bu gerçeği bütün Karadeniz yaşıyor. Peki nasıl olur da bütün bu gerçekler bilindiği halde dere kenarlarına yapılaşma izni verilir? Türkiye inşallah gerekli önlemleri önceden alır. Türkiye’nin gerçek anlamda iyi yönetilmesi gerekir. Bu çok acı bir şey, bundan ders çıkarmalıyız” dedi ve ekledi:
“Bozkurtlular geçmiş olsun, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımızı müşterek sarıyoruz. Belediye başkanına da söyledim, bir felaketle karşı karşıyayız. Bu yaraları sarmak için A partisi, B partisi diye bakmıyoruz. O sorunları birlikte çözmek hepimizin ortak görevi olmak zorundadır. Sayın belediye başkanı da bunu doğru kabul etti."
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