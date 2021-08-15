https://tr.sputniknews.com/20210815/krasnodar-valisi-turkiyedeki-be-200-kazasinda-hayatini-kaybedenleri-andi-1048044899.html
Krasnodar Valisi, Türkiye’deki Be-200 kazasında hayatını kaybedenleri andı
Krasnodar Valisi, Türkiye’deki Be-200 kazasında hayatını kaybedenleri andı
Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Türkiye’de dün yangın söndürme görevini yerine getirirken düşen Be-200 uçağında bulunan 3 mürettebat üyesinin... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T14:57+0300
2021-08-15T14:57+0300
2021-08-15T15:12+0300
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krasnodar
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uçak
ölüm
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vali
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Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kondratyev, Türkiye’de dün yangın söndürme görevini yerine getirirken düşen Be-200 uçağında bulunan 3 mürettebat üyesinin Krasnodar bölgesinde yaşadıklarını ve orada da yangınlarla mücadele ederek insanların hayatını kurtardıklarını yazdı.Kondratyev, “Türkiye’de Be-200 uçağı düştü, mürettebat hayatını kaybetti. Uçakta bölgemizin üç sakini, üç hemşerimiz vardı. Önemli bir insani görevde yer alıyorlardı, insanların hayatlarını kurtarırlar, yangınlarla mücadele ederlerdi” ifadelerini kullandı.Hayatını kaybeden mürettebat üyelerinin ailelerine derin taziyelerini ve destek sözlerini dile getiren Kondratyev, “Kuban sizlerle birlikte yas tutuyor” vurgusunu yaptı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın bildirdiği üzere, kuruma ait Be-200 yangın söndürme uçağı dün, Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangına müdahalede görevini yaptıktan sonra inişe geçtiği sırada düştü, uçakta bulunan 5'i Rus askeri personel, 3'ü Türk görevli olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.
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Krasnodar Valisi, Türkiye’deki Be-200 kazasında hayatını kaybedenleri andı
14:57 15.08.2021 (güncellendi: 15:12 15.08.2021)
Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Türkiye’de dün yangın söndürme görevini yerine getirirken düşen Be-200 uçağında bulunan 3 mürettebat üyesinin Krasnodar bölgesinde yaşadıklarını ve orada da yangın söndürerek insanların hayatını kurtardıklarını belirtti.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kondratyev, Türkiye’de dün yangın söndürme görevini yerine getirirken düşen Be-200 uçağında bulunan 3 mürettebat üyesinin Krasnodar bölgesinde yaşadıklarını ve orada da yangınlarla mücadele ederek insanların hayatını kurtardıklarını yazdı.
Kondratyev, “Türkiye’de Be-200 uçağı düştü, mürettebat hayatını kaybetti. Uçakta bölgemizin üç sakini, üç hemşerimiz vardı. Önemli bir insani görevde yer alıyorlardı, insanların hayatlarını kurtarırlar, yangınlarla mücadele ederlerdi” ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybeden mürettebat üyelerinin ailelerine derin taziyelerini ve destek sözlerini dile getiren Kondratyev, “Kuban sizlerle birlikte yas tutuyor” vurgusunu yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın bildirdiği üzere, kuruma ait Be-200 yangın söndürme uçağı dün, Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangına müdahalede görevini yaptıktan sonra inişe geçtiği sırada düştü, uçakta bulunan 5'i Rus askeri personel, 3'ü Türk görevli olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.