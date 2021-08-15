https://tr.sputniknews.com/20210815/krasnodar-valisi-turkiyedeki-be-200-kazasinda-hayatini-kaybedenleri-andi-1048044899.html

Krasnodar Valisi, Türkiye’deki Be-200 kazasında hayatını kaybedenleri andı

Krasnodar Valisi, Türkiye’deki Be-200 kazasında hayatını kaybedenleri andı

Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Türkiye’de dün yangın söndürme görevini yerine getirirken düşen Be-200 uçağında bulunan 3 mürettebat üyesinin... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T14:57+0300

2021-08-15T14:57+0300

2021-08-15T15:12+0300

dünya

rusya

türkiye

krasnodar

yangın

orman yangını

uçak

ölüm

kaza

vali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048029790_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_287f8c5321fdda9980a8ce71ac453c22.jpg

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kondratyev, Türkiye’de dün yangın söndürme görevini yerine getirirken düşen Be-200 uçağında bulunan 3 mürettebat üyesinin Krasnodar bölgesinde yaşadıklarını ve orada da yangınlarla mücadele ederek insanların hayatını kurtardıklarını yazdı.Kondratyev, “Türkiye’de Be-200 uçağı düştü, mürettebat hayatını kaybetti. Uçakta bölgemizin üç sakini, üç hemşerimiz vardı. Önemli bir insani görevde yer alıyorlardı, insanların hayatlarını kurtarırlar, yangınlarla mücadele ederlerdi” ifadelerini kullandı.Hayatını kaybeden mürettebat üyelerinin ailelerine derin taziyelerini ve destek sözlerini dile getiren Kondratyev, “Kuban sizlerle birlikte yas tutuyor” vurgusunu yaptı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın bildirdiği üzere, kuruma ait Be-200 yangın söndürme uçağı dün, Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangına müdahalede görevini yaptıktan sonra inişe geçtiği sırada düştü, uçakta bulunan 5'i Rus askeri personel, 3'ü Türk görevli olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.

rusya

krasnodar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, türkiye, krasnodar, yangın, orman yangını, uçak, ölüm, kaza, vali, yangın söndürme