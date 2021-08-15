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https://tr.sputniknews.com/20210815/lubnanin-akkar-bolgesinde-akaryakit-tankerinin-patlamasi-sonucu-20-kisi-oldu-7-kisi-yaralandi-1048037124.html
Lübnan'ın Akkar bölgesinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 20 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Lübnan'ın Akkar bölgesinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 20 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Lübnan Kızılhaç, ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğünü, 7 kişi yaralandığını... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T04:55+0300
2021-08-15T04:55+0300
2021-08-15T04:55+0300
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lübnan
Lübnan'ın Akkar bölgesinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 20 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Ayrıntılar geliyor
Lübnan Kızılhaç, ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğünü, 7 kişi yaralandığını duyurdu.