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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de beklenen kuvveli gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
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2021-08-15T09:06+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
sel
heyelan
uyarı
yağış
su baskını
doğu karadeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı yaptı. Açıklamada, "Doğu Karadeniz'de beklene gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) Trabzon, Rize ve Artvin'de şiddetli (51-100 Kb/m2), yer yer aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olabileceği tahmin ediliyor" denildi.MGM'ye gör kuvvetli yağışların Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaubetmesi bekleniyor. Ancak Trabzon ve Rize çevresinde salı öğle saatlerine kadar yer yer yağışların devam edebileceği belirtildi.MGM sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına ve heyelan gibi olabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması tavsiyesinde bulundu.
türkiye
doğu karadeniz
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meteoroloji genel müdürlüğü, sel, heyelan, uyarı, yağış, su baskını, doğu karadeniz

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

09:05 15.08.2021 (güncellendi: 09:06 15.08.2021)
© AAsel felaketi
sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de beklenen kuvveli gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı yaptı. Açıklamada, "Doğu Karadeniz'de beklene gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) Trabzon, Rize ve Artvin'de şiddetli (51-100 Kb/m2), yer yer aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olabileceği tahmin ediliyor" denildi.
MGM'ye gör kuvvetli yağışların Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaubetmesi bekleniyor. Ancak Trabzon ve Rize çevresinde salı öğle saatlerine kadar yer yer yağışların devam edebileceği belirtildi.
MGM sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına ve heyelan gibi olabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması tavsiyesinde bulundu.
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