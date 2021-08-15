https://tr.sputniknews.com/20210815/meteorolojiden-dogu-karadeniz-icin-saganak-uyarisi-1048037774.html

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de beklenen kuvveli gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T09:05+0300

2021-08-15T09:05+0300

2021-08-15T09:06+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

sel

heyelan

uyarı

yağış

su baskını

doğu karadeniz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı yaptı. Açıklamada, "Doğu Karadeniz'de beklene gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) Trabzon, Rize ve Artvin'de şiddetli (51-100 Kb/m2), yer yer aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olabileceği tahmin ediliyor" denildi.MGM'ye gör kuvvetli yağışların Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaubetmesi bekleniyor. Ancak Trabzon ve Rize çevresinde salı öğle saatlerine kadar yer yer yağışların devam edebileceği belirtildi.MGM sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına ve heyelan gibi olabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması tavsiyesinde bulundu.

türkiye

doğu karadeniz

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meteoroloji genel müdürlüğü, sel, heyelan, uyarı, yağış, su baskını, doğu karadeniz