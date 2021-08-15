https://tr.sputniknews.com/20210815/polonya-cumhurbaskani-duda-yahudilere-ait-mulklerin-iadesini-kisitlayan-yasayi-imzaladi-1048035551.html

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Yahudilere ait mülklerin iadesini kısıtlayan yasayı imzaladı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Yahudilere ait mülklerin iadesini kısıtlayan yasayı imzaladı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ülkesinde Yahudi soykırımı kurbanlarına ait mülklerin iadesini kısıtlayan tartışmalı yasayı imzaladı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T00:34+0300

2021-08-15T00:34+0300

2021-08-15T00:34+0300

dünya

polonya

yahudi soykırımı

andrzej duda

mülk

yasa

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Son aylarda yurt içinde ve yurt dışında, hararetli tartışmalara neden olan yasa değişiklinin onayına ilişkin kararı bugün verdim. Dikkatli bir incelemeden sonra Sejm ve Senato tarafından kabul edilen idari yasa değişikliğini imzalamaya karar verdim" dedi.Duda, idari yasada yapılan değişikliğin birçok belirsizliği ortadan kaldıracağını savunarak, şöyle devam etti:Polonya parlamentosu, Yahudi soykırımı kurbanlarına ait mülklerin iadesini kısıtlayan yasa değişikliğini kabul etmişti.İdari yasaya eklenen değişiklik, 30 yıl sonra mülk sahipliği ve diğer idari kararların hükümsüz sayılmasını önleyecek.ABD ve İsrail, haksız yere el konulan Yahudi mülklerinin iade sürecini ciddi şekilde kısıtlayacağı nedeniyle onaylanan yasaya tepki göstermişti.

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polonya, yahudi soykırımı, andrzej duda, mülk, yasa