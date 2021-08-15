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https://tr.sputniknews.com/20210815/polonya-cumhurbaskani-duda-yahudilere-ait-mulklerin-iadesini-kisitlayan-yasayi-imzaladi-1048035551.html
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Yahudilere ait mülklerin iadesini kısıtlayan yasayı imzaladı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Yahudilere ait mülklerin iadesini kısıtlayan yasayı imzaladı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ülkesinde Yahudi soykırımı kurbanlarına ait mülklerin iadesini kısıtlayan tartışmalı yasayı imzaladı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T00:34+0300
2021-08-15T00:34+0300
dünya
polonya
yahudi soykırımı
andrzej duda
mülk
yasa
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Son aylarda yurt içinde ve yurt dışında, hararetli tartışmalara neden olan yasa değişiklinin onayına ilişkin kararı bugün verdim. Dikkatli bir incelemeden sonra Sejm ve Senato tarafından kabul edilen idari yasa değişikliğini imzalamaya karar verdim" dedi.Duda, idari yasada yapılan değişikliğin birçok belirsizliği ortadan kaldıracağını savunarak, şöyle devam etti:Polonya parlamentosu, Yahudi soykırımı kurbanlarına ait mülklerin iadesini kısıtlayan yasa değişikliğini kabul etmişti.İdari yasaya eklenen değişiklik, 30 yıl sonra mülk sahipliği ve diğer idari kararların hükümsüz sayılmasını önleyecek.ABD ve İsrail, haksız yere el konulan Yahudi mülklerinin iade sürecini ciddi şekilde kısıtlayacağı nedeniyle onaylanan yasaya tepki göstermişti.
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polonya, yahudi soykırımı, andrzej duda, mülk, yasa

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Yahudilere ait mülklerin iadesini kısıtlayan yasayı imzaladı

00:34 15.08.2021
© Sputnik / Алексей ВитвицкийPolonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda
Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ülkesinde Yahudi soykırımı kurbanlarına ait mülklerin iadesini kısıtlayan tartışmalı yasayı imzaladı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Son aylarda yurt içinde ve yurt dışında, hararetli tartışmalara neden olan yasa değişiklinin onayına ilişkin kararı bugün verdim. Dikkatli bir incelemeden sonra Sejm ve Senato tarafından kabul edilen idari yasa değişikliğini imzalamaya karar verdim" dedi.
Duda, idari yasada yapılan değişikliğin birçok belirsizliği ortadan kaldıracağını savunarak, şöyle devam etti:
"Bu yasayı imzalamamla birlikte, uzun yıllar sonra mülkiyeti şüpheli olan taşınmazlarla ilgili yasal belirsizlik dönemi, özelleştirme mafyaları dönemi, milyonlarca Polonyalının durumunun belirsizliği ve ülkemiz vatandaşlarının temel haklarına saygı duyulmaması döneminin sona ereceğini düşünüyorum. Çünkü ben vatandaşlara adaletsizliğe karşı koruma sağlayan bir devlete inanıyorum."
Polonya parlamentosu, Yahudi soykırımı kurbanlarına ait mülklerin iadesini kısıtlayan yasa değişikliğini kabul etmişti.
İdari yasaya eklenen değişiklik, 30 yıl sonra mülk sahipliği ve diğer idari kararların hükümsüz sayılmasını önleyecek.
ABD ve İsrail, haksız yere el konulan Yahudi mülklerinin iade sürecini ciddi şekilde kısıtlayacağı nedeniyle onaylanan yasaya tepki göstermişti.
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