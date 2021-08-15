https://tr.sputniknews.com/20210815/putin-hindistan-devlet-baskani-kovindi-bagimsizlik-gunu-dolayisiyla-tebrik-etti-1048038644.html
Putin, Hindistan Devlet Başkanı Kovind’i Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti
Putin, Hindistan Devlet Başkanı Kovind’i Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti
Rusya lideri Vladimir Putin, Hindistanlı mevkidaşı Ram Nath Kovind ve Başbakan Narendra Modi'ye, Hindistan’ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik telgrafı... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T09:53+0300
2021-08-15T09:53+0300
2021-08-15T09:53+0300
dünya
rusya
vladimir putin
hindistan
narendra modi
bağımsızlık günü
politika
kutlama
ram nath kovind
tebrik mesajı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Devlet Başkanı Ram Nath Kovind ve Başbakan Narendra Modi'ye ülkenin Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik telgrafı göndererek, Rus-Hint bağlarının daha da geliştirilmesinin her iki halkın çıkarlarını tam olarak karşıladığını belirtti.Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Devletlerimiz arasında sürdürülen ayrıcalıklı stratejik ortaklık ilişkilerine değer veriyoruz. Rusya ve Hindistan arasındaki yapıcı ilişkilerin tamamının daha da geliştirilmesinin halklarımızın çıkarlarını tam olarak karşıladığından, bölgesel ve küresel düzeyde istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesiyle uyumlu olduğundan eminim” ifadelerine yer verildi.Hindistan'ın ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda elde ettiği başarıların genel olarak kabul edildiğine dikkat çeken Putin, Hindistan'ın dünya arenasında haklı olarak yüksek otoriteye sahip olduğunu ve uluslararası gündemdeki güncel konuların çözümünde önemli bir rol oynadığını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20210806/hindistan-ve-cin-sinirin-gerginlik-yasadiklari-bolgesinden-askerlerini-cekti-1045181981.html
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rusya, vladimir putin, hindistan, narendra modi, bağımsızlık günü, politika, kutlama, ram nath kovind, tebrik mesajı
Putin, Hindistan Devlet Başkanı Kovind’i Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti
Rusya lideri Vladimir Putin, Hindistanlı mevkidaşı Ram Nath Kovind ve Başbakan Narendra Modi'ye, Hindistan’ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik telgrafı gönderdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Devlet Başkanı Ram Nath Kovind ve Başbakan Narendra Modi'ye ülkenin Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik telgrafı göndererek, Rus-Hint bağlarının daha da geliştirilmesinin her iki halkın çıkarlarını tam olarak karşıladığını belirtti.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Devletlerimiz arasında sürdürülen ayrıcalıklı stratejik ortaklık ilişkilerine değer veriyoruz. Rusya ve Hindistan arasındaki yapıcı ilişkilerin tamamının daha da geliştirilmesinin halklarımızın çıkarlarını tam olarak karşıladığından, bölgesel ve küresel düzeyde istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesiyle uyumlu olduğundan eminim” ifadelerine yer verildi.
Hindistan'ın ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda elde ettiği başarıların genel olarak kabul edildiğine dikkat çeken Putin, Hindistan'ın dünya arenasında haklı olarak yüksek otoriteye sahip olduğunu ve uluslararası gündemdeki güncel konuların çözümünde önemli bir rol oynadığını vurguladı.