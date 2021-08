https://tr.sputniknews.com/20210815/selin-etkisiyle-tomruklar-karadenizi-ortu-gibi-kapladi-1048050396.html

Selin etkisiyle tomruklar Karadeniz’i örtü gibi kapladı

Selin etkisiyle tomruklar Karadeniz’i örtü gibi kapladı

Sinop'ta meydana gelen selde, suların etkisiyle Karadeniz'e dökülen tomruklar denizi örtü gibi kapladı. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde meydana gelen şiddetli yağış dev ağaç kütlelerini de yerinden kaldırdı. Yüz kilonun üstünde olan dev tomruklar suların etkisiyle çevreye büyük zarar verdi.Yağışların durması ile birlikte tomruklar Karadeniz'de birikmeye başladı. Biriken dev tomrukları Karadeniz'i örtü gibi kapladı. Devlete ait olan bu tomrukları kimsenin almasına izin verilmiyor.Ekipler ise tomrukları denizden çıkarmak için yoğun mücadele ediyor.‘Tomrukların da altında ölü buldular’İHA'nın aktardığı habere göre, Sinop'un Sarıkum mevkilisinde çiftçilik yapan biri, "Sel aldı götürdü. Bu tomruklar da sahile geldi. Ölü varsa biz de buradan takip ediyoruz. Tomrukların da altında ölü buldular. Şu anda tomrukları topluyorlar. Çöp ,odun, tomruk her şey var sahilde. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi.‘Tüp, tahta, buzdolabı, ceset, hayvan ölüleri çıkıyor, bir sürü can kaybı var’Bir diğer çevre sakini ise, "Bizler buradan taşıma, ulaştırma işlemine bakıyoruz. Arama-kurtarma ekibi ile birlikte cenazeyi taşıdık. Ölü var mı diye bakıyoruz. Geziyoruz sahilleri. Tüp, tahta, buzdolabı, ceset, hayvan ölüleri çıkıyor. Bir sürü can kaybı var" diye konuştu.

