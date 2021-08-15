Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210815/turkiye-yas-meyve-sebzede-en-fazla-ihracati-rusyaya-yapti-1048045405.html
Türkiye, yaş meyve sebzede en fazla ihracatı Rusya'ya yaptı
Türkiye, yaş meyve sebzede en fazla ihracatı Rusya'ya yaptı
Türkiye'nin yılın ilk 7 ayında yaptığı 1 milyar 638 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yüzde 32'si Rusya'ya gerçekleştirildi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T15:22+0300
2021-08-15T15:22+0300
ekonomi
rusya
türkiye
akdeniz yaş meyve sebze ihracatçıları birliği
meyve
sebze
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103363/63/1033636380_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_93c73854b8bf0870e15dae644ee8c594.jpg
Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, yaş meyve sebze ihracatı, Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 20 artarak 1 milyar 638 milyon dolar oldu.Bu dönemde gerçekleştirilen ihracatın yüzde 32'sine denk gelen 526 milyon 818 bin dolarlık kısmı Rusya'ya yapıldı.Yüzde 14 artışGeçen yıl söz konusu dönemde Rusya'ya gerçekleştirilen 463 milyon 508 bin dolarlık dış satım, bu yılın aynı döneminde yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde Rusya'ya 705 bin 182 ton yaş meyve sebze satıldı.İhracatta Rusya'yı 186 milyon 496 bin dolarla Almanya, 141 milyon 120 bin dolarla Romanya, 132 milyon 287 bin dolarla Irak, 91 milyon 177 bin dolarla Ukrayna takip etti.‘Yeni pazarlar bulma peşindeyiz’Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında önemli bir konumda olduğunu söyledi.İhracatın büyük kısmının Rusya'ya yapıldığını aktaran Sin, şunları kaydetti:Sin, yaş meyve sebze konusunda Türkiye'de ciddi bir üretimin olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103363/63/1033636380_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_779e7798dc75f0f7dac9a6d3ec91ea5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, akdeniz yaş meyve sebze ihracatçıları birliği, meyve, sebze, ihracat

Türkiye, yaş meyve sebzede en fazla ihracatı Rusya'ya yaptı

15:22 15.08.2021
© AAMeyve, sebze
Meyve, sebze - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© AA
Abone ol
Türkiye'nin yılın ilk 7 ayında yaptığı 1 milyar 638 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yüzde 32'si Rusya'ya gerçekleştirildi.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, yaş meyve sebze ihracatı, Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 20 artarak 1 milyar 638 milyon dolar oldu.
Bu dönemde gerçekleştirilen ihracatın yüzde 32'sine denk gelen 526 milyon 818 bin dolarlık kısmı Rusya'ya yapıldı.

Yüzde 14 artış

Geçen yıl söz konusu dönemde Rusya'ya gerçekleştirilen 463 milyon 508 bin dolarlık dış satım, bu yılın aynı döneminde yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde Rusya'ya 705 bin 182 ton yaş meyve sebze satıldı.
İhracatta Rusya'yı 186 milyon 496 bin dolarla Almanya, 141 milyon 120 bin dolarla Romanya, 132 milyon 287 bin dolarla Irak, 91 milyon 177 bin dolarla Ukrayna takip etti.

‘Yeni pazarlar bulma peşindeyiz’

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında önemli bir konumda olduğunu söyledi.
İhracatın büyük kısmının Rusya'ya yapıldığını aktaran Sin, şunları kaydetti:
"En fazla ihracatı Rusya'ya yapıyoruz. Yeni pazarlar bulma peşindeyiz. Bu süreç ve devamlılık işidir. Mesela Çin ile bir diyaloğumuz var. Bir ülkeye ihracat yapabilmeniz için iki ülke arasında zirai karantina anlaşmalarının bitmiş olması lazım. Uzak Doğu pazarı bizim hedef pazarlarımız arasında, Çin, Endonezya, Singapur, Güney Kore... Bu pazarlara da kısmen bir ihracatımız var. Bunun üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Devamlı ilgili bakanlıklarımızla, yurt dışı temsilciliklerimizle diyalog halindeyiz."
Sin, yaş meyve sebze konusunda Türkiye'de ciddi bir üretimin olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
"Hiçbir zaman tek bir pazara ve ülkeye bağımlı kalmak istemiyoruz. Dünyadaki gelişmeler zaman zaman değişebiliyor, yani siz bir pazara mahkum olduğunuzda jeopolitik gelişmelerin, siyasi gelişmelerin etkileri, sıkıntıları olabilir. Hükümetin de yeni pazarlar, fuarlar bulma, ticaret heyeti oluşturma konularında desteği var. Uzak Doğu, Balkan ülkeleri, Avrupa Birliği dahil devamlı arayış içerisindeyiz."
400000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce