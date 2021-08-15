https://tr.sputniknews.com/20210815/turkiye-yas-meyve-sebzede-en-fazla-ihracati-rusyaya-yapti-1048045405.html

Türkiye, yaş meyve sebzede en fazla ihracatı Rusya'ya yaptı

Türkiye, yaş meyve sebzede en fazla ihracatı Rusya'ya yaptı

Türkiye'nin yılın ilk 7 ayında yaptığı 1 milyar 638 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yüzde 32'si Rusya'ya gerçekleştirildi. 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T15:22+0300

2021-08-15T15:22+0300

2021-08-15T15:22+0300

ekonomi

rusya

türkiye

akdeniz yaş meyve sebze ihracatçıları birliği

meyve

sebze

ihracat

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Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, yaş meyve sebze ihracatı, Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 20 artarak 1 milyar 638 milyon dolar oldu.Bu dönemde gerçekleştirilen ihracatın yüzde 32'sine denk gelen 526 milyon 818 bin dolarlık kısmı Rusya'ya yapıldı.Yüzde 14 artışGeçen yıl söz konusu dönemde Rusya'ya gerçekleştirilen 463 milyon 508 bin dolarlık dış satım, bu yılın aynı döneminde yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde Rusya'ya 705 bin 182 ton yaş meyve sebze satıldı.İhracatta Rusya'yı 186 milyon 496 bin dolarla Almanya, 141 milyon 120 bin dolarla Romanya, 132 milyon 287 bin dolarla Irak, 91 milyon 177 bin dolarla Ukrayna takip etti.‘Yeni pazarlar bulma peşindeyiz’Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında önemli bir konumda olduğunu söyledi.İhracatın büyük kısmının Rusya'ya yapıldığını aktaran Sin, şunları kaydetti:Sin, yaş meyve sebze konusunda Türkiye'de ciddi bir üretimin olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

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rusya, türkiye, akdeniz yaş meyve sebze ihracatçıları birliği, meyve, sebze, ihracat