https://tr.sputniknews.com/20210815/vali-yerlikaya-65-yas-ustunun-asilanma-orani-yuzde-90-1048040804.html

Vali Yerlikaya: 65 yaş üstünün aşılanma oranı yüzde 90

Vali Yerlikaya: 65 yaş üstünün aşılanma oranı yüzde 90

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 15 Ağustos saat 10.00 itibariyle 65 yaş üstünün aşılanma oranının yüzde 90 olduğunu belirterek, "Mavi kategori için... 15.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-15T11:52+0300

2021-08-15T11:52+0300

2021-08-15T11:52+0300

türkiye

istanbul

ali yerlikaya

koronavirüs aşısı

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İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşılanma oranıyla ilgili bilgi verdi.Yerlikaya, "İstanbul'da 15 Ağustos saat 10.00 itibarıyla 65 yaş üstü büyüklerimizin aşılanma oranı yüzde 90 oldu. 1.doz 8.127.455, 2.doz 5.901.701, 3.doz 904.411. Toplam 14.933.567 doz aşı yapıldı. Mavi kategori için 587.779 hemşehrimiz kaldı" ifadelerini kullandı.

türkiye

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istanbul, ali yerlikaya, koronavirüs aşısı