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Yasağa rağmen Aydos Ormanı'na giren 2 kişiye para cezası
Yasağa rağmen Aydos Ormanı'na giren 2 kişiye para cezası
Kartal'da polis ekipleri Aydos Ormanı'nda denetim yaptı. Yasağa rağmen otomobille ormana gelen ve "Yasaktan haberimiz yoktu" şeklindeki açıklama yapan 2 kişiye... 15.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-15T12:58+0300
2021-08-15T12:58+0300
türkiye
istanbul
yasak
denetim
para cezası
aydos ormanı
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Yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla birlikte, İstanbul'da ormanlarda uygulanmaya başlanan giriş yasağının ardından denetimler sürüyor. Kartal Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aydos Ormanı'nda gezen ve araçları ile duraklayanları tek tek kontrol ederek denetim yaptı.Bu kontroller sırasında ormanın içerisine yeni giren ve otomobili park ettikten sonra alkol almaya başlayan 2 kişi, polise yakalandı. Kurallara aykırı bir şekilde orman içerisinde bekleyen 2 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre 427 lira para cezası uygulandı."Haberleri izliyoruz izlemesine de haberimiz yok" şeklinde kendini savunan Eren Kadeş, "Bugün hafta sonu diye öyle çıktık geldik işte. Yangınlardan haberimiz vardı. İstanbul'da bir yasak geldiğini biliyorduk ama buraya yakın olduğumuz için geldik" dedi.Eren Kadeş'in yanında bulunan arkadaşı ise kısıtlamalarda bile ceza yemediklerini belirterek, yasaktan haberi olmadığını söyledi. Yine orman içerisinde park eden başka otomobili de kontrol eden ekipler, bu kişilerin hayvanları beslemekle görevli kişiler olması üzerine herhangi bir işlem yapmadı.
türkiye
istanbul
aydos ormanı
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istanbul, yasak, denetim, para cezası, aydos ormanı

Yasağa rağmen Aydos Ormanı'na giren 2 kişiye para cezası

12:58 15.08.2021
© DHAYasağa rağmen Aydos Ormanı'na giren 2 kişiye para cezası
Yasağa rağmen Aydos Ormanı'na giren 2 kişiye para cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2021
© DHA
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Kartal'da polis ekipleri Aydos Ormanı'nda denetim yaptı. Yasağa rağmen otomobille ormana gelen ve "Yasaktan haberimiz yoktu" şeklindeki açıklama yapan 2 kişiye 427 lira ceza kesildi.
Yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla birlikte, İstanbul'da ormanlarda uygulanmaya başlanan giriş yasağının ardından denetimler sürüyor. Kartal Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aydos Ormanı'nda gezen ve araçları ile duraklayanları tek tek kontrol ederek denetim yaptı.
Bu kontroller sırasında ormanın içerisine yeni giren ve otomobili park ettikten sonra alkol almaya başlayan 2 kişi, polise yakalandı. Kurallara aykırı bir şekilde orman içerisinde bekleyen 2 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre 427 lira para cezası uygulandı.
"Haberleri izliyoruz izlemesine de haberimiz yok" şeklinde kendini savunan Eren Kadeş, "Bugün hafta sonu diye öyle çıktık geldik işte. Yangınlardan haberimiz vardı. İstanbul'da bir yasak geldiğini biliyorduk ama buraya yakın olduğumuz için geldik" dedi.
Eren Kadeş'in yanında bulunan arkadaşı ise kısıtlamalarda bile ceza yemediklerini belirterek, yasaktan haberi olmadığını söyledi. Yine orman içerisinde park eden başka otomobili de kontrol eden ekipler, bu kişilerin hayvanları beslemekle görevli kişiler olması üzerine herhangi bir işlem yapmadı.
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