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https://tr.sputniknews.com/20210816/bakan-mus-istanbul-havalimaninda-uyusturucu-yapiminda-kullanilan-43-ton-madde-ele-gecirildi-1048061811.html
Bakan Muş: İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3 ton madde ele geçirildi
Bakan Muş: İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3 ton madde ele geçirildi
Ticaret Bakanı Muş, gümrük muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T12:38+0300
2021-08-16T12:38+0300
türkiye
mehmet muş
uyuşturucu
madde
ticaret bakanlığı
istanbul havalimanı
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3 ton madde ele geçirildiğini duyurdu.Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
türkiye
istanbul havalimanı
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mehmet muş, uyuşturucu, madde, ticaret bakanlığı, istanbul havalimanı

Bakan Muş: İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3 ton madde ele geçirildi

12:38 16.08.2021
© AATicaret Bakanı Mehmet Muş
Ticaret Bakanı Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AA
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Ticaret Bakanı Muş, gümrük muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3 ton madde ele geçirdiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3 ton madde ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlığımız gümrük muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum."

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