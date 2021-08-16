Bakan Muş: İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3 ton madde ele geçirildi

Ticaret Bakanı Muş, gümrük muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3 ton madde ele geçirdiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3 ton madde ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bakanlığımız gümrük muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum."
Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul havalimanında Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi.
Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi.