https://tr.sputniknews.com/20210816/bild-merkel-afganistan-konusunda-turkiye-ile-yakindan-calisilmasi-gerektigini-soyledi-1048064508.html

Bild: Merkel, Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışılması gerektiğini söyledi

Bild: Merkel, Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışılması gerektiğini söyledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Afganistan'daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği ileri sürüldü. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T13:33+0300

2021-08-16T13:33+0300

2021-08-16T13:33+0300

dünya

almanya

afganistan

türkiye

taliban

ordu

asker

kabil

iş birliği

geri çekilme

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Bild gazetesi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yönetim kurulu toplantısına bağlanan Başbakan Merkel'in, Afganistan'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştığını yazdı.Haberde, Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in, "Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor" dediği iddia edildi.'Acı saatler yaşıyoruz'Almanya Şansölyesi'nin, Afganistan'dan çekilme kararının nihayetinde Amerikalılar tarafından verildiğini söylediği aktarılan haberde, ABD'li askerlerin çekilmesinin ardından bunun bir domino etkisi yaptığını anlatan Merkel'in, "Acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız" dediği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20210816/afganistanda-taliban-donemi-abd-butun-personelini-hamid-karzai-havalimanina-transfer-etti-1048054287.html

almanya

afganistan

ordu

kabil

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almanya, afganistan, türkiye, taliban, ordu, asker, kabil, iş birliği, geri çekilme, savaş, karar