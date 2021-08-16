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Bild: Merkel, Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışılması gerektiğini söyledi
Bild: Merkel, Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışılması gerektiğini söyledi
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Afganistan'daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği ileri sürüldü. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T13:33+0300
2021-08-16T13:33+0300
2021-08-16T13:33+0300
dünya
almanya
afganistan
türkiye
taliban
ordu
asker
kabil
iş birliği
geri çekilme
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Bild gazetesi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yönetim kurulu toplantısına bağlanan Başbakan Merkel'in, Afganistan'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştığını yazdı.Haberde, Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in, "Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor" dediği iddia edildi.'Acı saatler yaşıyoruz'Almanya Şansölyesi'nin, Afganistan'dan çekilme kararının nihayetinde Amerikalılar tarafından verildiğini söylediği aktarılan haberde, ABD'li askerlerin çekilmesinin ardından bunun bir domino etkisi yaptığını anlatan Merkel'in, "Acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız" dediği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210816/afganistanda-taliban-donemi-abd-butun-personelini-hamid-karzai-havalimanina-transfer-etti-1048054287.html
almanya
afganistan
ordu
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almanya, afganistan, türkiye, taliban, ordu, asker, kabil, iş birliği, geri çekilme, savaş, karar
Bild: Merkel, Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışılması gerektiğini söyledi
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Afganistan'daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği ileri sürüldü.
Bild gazetesi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yönetim kurulu toplantısına bağlanan Başbakan Merkel'in, Afganistan'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştığını yazdı.
Haberde, Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in, "Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor" dediği iddia edildi.
'Acı saatler yaşıyoruz'
Almanya Şansölyesi'nin, Afganistan'dan çekilme kararının nihayetinde Amerikalılar tarafından verildiğini söylediği aktarılan haberde, ABD'li askerlerin çekilmesinin ardından bunun bir domino etkisi yaptığını anlatan Merkel'in, "Acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız" dediği kaydedildi.