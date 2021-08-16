Çeçen lider Kadırov: Afganistan’daki olaylar ABD’nin yeni numarası

Ramzan Kadirov, oğlu Adem’in Instagram hesabından yapılan canlı yayında, “Oradan hiçbir zaman çıkmayacaklarını söylüyorlardı, şimdi herkesi bırakarak kaçıyorlar. Onlarca yıldır orada insanlar ölüyor, 5 yıl önce ölen sivil sayısı 2 milyonu geçiyordu. Şimdi ne kadar öldü? Zavallı insanlara işkence yapıyorlar?” ifadesini kullandı.Taliban ve Usame Bin Ladin’in, ABD’nin projeleri olduğunu söyleyen Kadırov, “Bu yüzden bizim ve müttefik ülkelerin sınırları güçlendirmesi, en kötü senaryoya hazırlanması lazım. Bizim için sorun yok, emir gelirse ülkemizi, bağımsızlığımızı, halkımızı tehdit eden herkesi durdururuz” dedi.Kadırov, en büyük tehditle karşı karşıya olan ülkelerin Afganistan’ın Orta Asya komşuları olduğunu söyledi.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, Afganistan’daki olayların ABD’nin Müslümanlara karşı yeni numarası olduğunu belirtti.
Ramzan Kadirov, oğlu Adem’in Instagram hesabından yapılan canlı yayında, “Oradan hiçbir zaman çıkmayacaklarını söylüyorlardı, şimdi herkesi bırakarak kaçıyorlar. Onlarca yıldır orada insanlar ölüyor, 5 yıl önce ölen sivil sayısı 2 milyonu geçiyordu. Şimdi ne kadar öldü? Zavallı insanlara işkence yapıyorlar?” ifadesini kullandı.
Taliban ve Usame Bin Ladin’in, ABD’nin projeleri olduğunu söyleyen Kadırov, “Bu yüzden bizim ve müttefik ülkelerin sınırları güçlendirmesi, en kötü senaryoya hazırlanması lazım. Bizim için sorun yok, emir gelirse ülkemizi, bağımsızlığımızı, halkımızı tehdit eden herkesi durdururuz” dedi.
Kadırov, en büyük tehditle karşı karşıya olan ülkelerin Afganistan’ınOrta Asya komşuları olduğunu söyledi.