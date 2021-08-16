https://tr.sputniknews.com/20210816/cecen-lider-kadirov-afganistandaki-olaylar-abdnin-yeni-numarasi-1048076018.html

Çeçen lider Kadırov: Afganistan’daki olaylar ABD’nin yeni numarası

Çeçen lider Kadırov: Afganistan’daki olaylar ABD’nin yeni numarası

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, Afganistan’daki olayların ABD’nin Müslümanlara karşı yeni numarası olduğunu... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T17:33+0300

2021-08-16T17:33+0300

2021-08-16T17:33+0300

dünya

çeçenistan

ramzan kadirov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104203/40/1042034034_0:122:2401:1473_1920x0_80_0_0_cda3cc6543bdeb831095eeaf75829ca5.jpg

Ramzan Kadirov, oğlu Adem’in Instagram hesabından yapılan canlı yayında, “Oradan hiçbir zaman çıkmayacaklarını söylüyorlardı, şimdi herkesi bırakarak kaçıyorlar. Onlarca yıldır orada insanlar ölüyor, 5 yıl önce ölen sivil sayısı 2 milyonu geçiyordu. Şimdi ne kadar öldü? Zavallı insanlara işkence yapıyorlar?” ifadesini kullandı.Taliban ve Usame Bin Ladin’in, ABD’nin projeleri olduğunu söyleyen Kadırov, “Bu yüzden bizim ve müttefik ülkelerin sınırları güçlendirmesi, en kötü senaryoya hazırlanması lazım. Bizim için sorun yok, emir gelirse ülkemizi, bağımsızlığımızı, halkımızı tehdit eden herkesi durdururuz” dedi.Kadırov, en büyük tehditle karşı karşıya olan ülkelerin Afganistan’ın Orta Asya komşuları olduğunu söyledi.

çeçenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çeçenistan, ramzan kadirov