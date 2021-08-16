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https://tr.sputniknews.com/20210816/fildisi-sahilinde-27-yildir-ilk-kez-ebola-vakasi-goruldu-1048060844.html
Fildişi Sahili'nde 27 yıldır ilk kez Ebola vakası
Fildişi Sahili'nde 27 yıldır ilk kez Ebola vakası
Fildişi Sahili'nde 1994'ten bu yana ilk kez Ebola vakası kaydedildi. Fildişi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18 yaşında Gineli bir gençte Ebola... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T12:29+0300
2021-08-16T12:31+0300
dünya
ebola virüsü
fildişi sahili
batı afrika
aşı
salgın
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Fildişi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18 yaşında Gineli bir gençte Ebola tespit edildiği, söz konusu kişinin ülkeye Gine'nin Labe kentinden kara yoluyla geldiği ve Abidjan'da tedavi altına alındığı bildirildi.Sınırlarda görev yapan güvenlik güçleri, hassas gruplar ve hasta ile temas eden sağlık ekiplerine acilen Ebola aşısı yapılacağı bilgisi de paylaşıldı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Gine için hazırlanan 5 bin doz Ebola aşısının Fildişi Sahili'ne gönderileceğini duyurdu.DSÖ verilerine göre, ülkede 1994'ten bu yana kayda geçmiş Ebola vakası görülmedi.Fildişi Sahili, 2013-2016 döneminde ciddi Ebola salgınları yaşayan Liberya ve Gine ile sınır komşusu olsa da o dönemde ülkede Ebola vakasına rastlanmamıştı.Gine'de ocak ayında ebola vakası tespit edilmiş ve DSÖ akabinde artan vakalar nedeniyle ülkede 2. Ebola salgını ilan etmişti. Gine'deki salgın haziranda sona ermişti.Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.
fildişi sahili
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ebola virüsü, fildişi sahili, batı afrika, aşı, salgın

Fildişi Sahili'nde 27 yıldır ilk kez Ebola vakası

12:29 16.08.2021 (güncellendi: 12:31 16.08.2021)
© REUTERS / Sarah Meyssonnierkoronavirüs aşısı - aşı
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
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Fildişi Sahili'nde 1994'ten bu yana ilk kez Ebola vakası kaydedildi. Fildişi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18 yaşında Gineli bir gençte Ebola tespit edildiği ve bu kişinin hemen karantinaya alındığı bildirildi.
Fildişi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18 yaşında Gineli bir gençte Ebola tespit edildiği, söz konusu kişinin ülkeye Gine'nin Labe kentinden kara yoluyla geldiği ve Abidjan'da tedavi altına alındığı bildirildi.
Sınırlarda görev yapan güvenlik güçleri, hassas gruplar ve hasta ile temas eden sağlık ekiplerine acilen Ebola aşısı yapılacağı bilgisi de paylaşıldı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Gine için hazırlanan 5 bin doz Ebola aşısının Fildişi Sahili'ne gönderileceğini duyurdu.
DSÖ verilerine göre, ülkede 1994'ten bu yana kayda geçmiş Ebola vakası görülmedi.
Fildişi Sahili, 2013-2016 döneminde ciddi Ebola salgınları yaşayan Liberya ve Gine ile sınır komşusu olsa da o dönemde ülkede Ebola vakasına rastlanmamıştı.
Gine'de ocak ayında ebola vakası tespit edilmiş ve DSÖ akabinde artan vakalar nedeniyle ülkede 2. Ebola salgını ilan etmişti. Gine'deki salgın haziranda sona ermişti.
Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.
Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.
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