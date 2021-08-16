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https://tr.sputniknews.com/20210816/karadenizdeki-sel-felaketinde-can-kaybi-66ya-yukseldi-1048053065.html
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 66'ya yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 66'ya yükseldi
AFAD, Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T02:21+0300
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afad
kastamonu
sinop
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini bildirdi.AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
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afad, kastamonu, sinop, bartın, can kaybı

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 66'ya yükseldi

02:21 16.08.2021
© AAKastamonu, sel
Kastamonu, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AA
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AFAD, Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
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