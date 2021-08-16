https://tr.sputniknews.com/20210816/olimpiyatlardan-donen-sporcuya-madalya-kazanamadin-saldirisi-1048055702.html

Olimpiyatlar’dan dönen sporcuya ‘madalya kazanamadın’ saldırısı

Olimpiyatlar’dan dönen sporcuya ‘madalya kazanamadın’ saldırısı

İrlandalı olimpiyat sporcusu Jack Woolley, 'madalya kazanamadığı' gerekçesiyle saldırıya uğradığını açıkladı. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T08:19+0300

2021-08-16T08:19+0300

2021-08-16T08:18+0300

dünya

saldırı

olimpiyat oyunları

tekvando

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İrlanda'nın erkekler 58 kg kategorisindeki oyunlarında yarışan sporcu Jack Woolley evine madalya götüremeyen isimlerden birisiydi. Sosyal medya hesabından saldırıya uğradığını duyuran Woolley, kanlar içinde kaldığını duyurdu.22 yaşındaki sporcu ülkesinin ilk tekvando olimpiyat sporcusuydu. Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla saldırıya uğradığını gözler önüne seren Woolley, o kadar şiddetli bir saldırıya uğradı ki bunun sonucunda plastik cerrahi işlemler de görmek zorunda kalacak.Olay gecesini anlatan genç sporcu, ’’Geçen gece arkadaşlarımla yemek yemeye gittim. Ardından birkaç kişi bara geldi. 20’li yaşlarda olduklarını tahmin ettiğim 8 ila 12 kişilik kadın ve erkeklerden oluşan çete, insanlara saldırmaya başladı’’ dedi.Grup üyelerinden biri Woolley’e sert bir yumruk atıp yere serdi. Olimpiyattaki durumu hakkında da yorum yapan Woolley, Arjantinli Lucas Guzman ile yaptığı maç sırasında mağlup olmuştu. Bacaklarının o anda hareketsiz bir jöle gibi olduğunu söyleyen sporcu, kazanmak için geldiğini ancak daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyor. Pek çok takipçisi sporcunun bu paylaşımı ardından onun yanında yer aldığını söyleyerek onu destekledi. Estetik ameliyat olacağını duyuran Woolley, iyileşmesinin biraz zaman alacağını da vurguladı.

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saldırı, olimpiyat oyunları, tekvando