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Roketsan: TRLG-230 füzemiz ilk kez Azerbaycan ordusu tarafından Karabağ Savaşı’nda test edildi
15:28 16.08.2021 (güncellendi: 15:32 16.08.2021)
© Fotoğraf : RoketsanRoketsan TRLG-230 Füzesi
© Fotoğraf : Roketsan
Roketsan’ın TRLG-230 füzesinin Azerbaycan’a ihraç edilen Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları (İHA) ile birlikte Karabağ Savaşı’nda ilk kez denendiği ortaya çıktı. Roketsan’ın bu ürünün Azerbaycan’a ihracatı için seri üretim çalışmaları ise devam ediyor.
Roketsan, Sputnik'in de medya partneri olduğu 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21 öncesi basın toplantısı düzenledi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, IDEF’21’de 9 ürünü ilk kez sergileyeceklerini belirterek, “Türk savunma sanayisinin gövde gösterisi yapacağı IDEF 2021’de, Roketsan da ürünleriyle ilgi odağı olacak” dedi.
© Fotoğraf : RoketsanRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit
© Fotoğraf : Roketsan
İkinci, TRLG-230 füzesinin de ilk kez IDEF’21’de sergileneceğini kaydederek bu füze hakkında şu bilgileri verdi:
Karabağ Savaşı’nda yaşamış olduğumuz sıkıntılar sırasında geliştirmiş olduğumuz bir füzemiz var. Malumunuz 230 mm’lik füzelerimizin güdüm sistemleri özellikle GPS ve koordinat bağımlıydı. Bunları lazer güdümlü hale getirdik ve çok başarılı bir şekilde ilk defa Azerbaycan ordusu tarafından Karabağ Savaşı’nda kullanıldı.
İHA işaretliyor TRLG-230 vuruyor
Roketsan’ın 230 milimetrelik füzeye lazer arayıcı başlık kazandırarak geliştirdiği TRLG-230 füzesi, 20 ila 70 kilometre menzil aralığındaki yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturulabiliyor. TRLG-230, Karabağ Savaşı’nda, Azerbaycan’a ihraç edilen Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları (İHA) ile birlikte çalıştı. Kara platformu veya İHA platformu üzerinden lazer işaretlemesi yapılarak hedefe ateşlenen TRLG-230’un potanisiyel hedefleri arasında; topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri, toplanma bölgeleri, lojistik tesisler, komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri ve yüksek öncelikli diğer hedefler bulunuyor.
‘Orman yangınları konusunda mühendislerimiz çalışıyor’
İkinci ayrıca Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesinin kendilerini derinden etkilediğini söyleyerek bu konuda çözüm üretmek için de çalışmalara başladıklarını açıkladı:
Arkadaşlarımız, orman yangınları konusunda ne yapabiliriz diye bir çalışma yaptılar. Onlarla ilgili pozitif bir gelişme olursa paylaşacağız. Mühimmatlar yerine, orman yangılarına müdahale edecek yangın söndürücü etkiye sahip olan sistemler geliştirilebilir diye düşünüyoruz. Çünkü malumunuz bazı kimyasal maddeler yangınlar üzerinde çok hızlı etki sağlıyor. Kimyasal maddeleri belirli bir bölgeye atabilirseniz çok büyük yangınlar için belki etkili olmaz ama yangının ilk aşamalarında müdahaleyi kolaylaştırır diye düşünüyoruz. Bu konuda mühendis arkadaşlarımız çalışıyorlar.
Roketsan, IDEF’21’e 9 Yeni Ürünle Katılıyor
IDEF’21’de Roketsan standını ziyaret eden katılımcılar, 9 yeni ürünü ilk kez görme fırsatını elde edecek. MK-82 Genel Maksat Bombasının pilotun kontrolünde hedefine ulaşmasını sağlayan LAÇİN Güdüm Kiti, MAM-T, SUNGUR Silah Sistemi,Türkiye’nin ilk milli ağır sınıf torpidosu AKYA, 324 milimetrelik ORKA torpidosu, METE Lazer Güdümlü Mini Füze, LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) Roketsan’ın IDEF’21’de ilk kez beğeniye sunacağı ürünlerden bazıları.