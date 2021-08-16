https://tr.sputniknews.com/20210816/roketsan-trlg-230-fuzemiz-ilk-kez-azerbaycan-ordusu-tarafindan-karabag-savasinda-test-edildi-1048070040.html

Roketsan: TRLG-230 füzemiz ilk kez Azerbaycan ordusu tarafından Karabağ Savaşı’nda test edildi

Roketsan: TRLG-230 füzemiz ilk kez Azerbaycan ordusu tarafından Karabağ Savaşı’nda test edildi

Roketsan’ın TRLG-230 füzesinin Azerbaycan’a ihraç edilen Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları (İHA) ile birlikte Karabağ Savaşı’nda ilk kez denendiği ortaya... 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T15:28+0300

2021-08-16T15:28+0300

2021-08-16T15:32+0300

savunma

iha

roketsan

füze

savunma

siha

silahlı iha (siha)

bayraktar

savunma sanayii başkanlığı

bayraktar tb2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048068655_17:0:1046:579_1920x0_80_0_0_74afb96ffa0cf81732f58de6df245485.jpg

Roketsan, Sputnik'in de medya partneri olduğu 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21 öncesi basın toplantısı düzenledi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, IDEF’21’de 9 ürünü ilk kez sergileyeceklerini belirterek, “Türk savunma sanayisinin gövde gösterisi yapacağı IDEF 2021’de, Roketsan da ürünleriyle ilgi odağı olacak” dedi.İkinci, TRLG-230 füzesinin de ilk kez IDEF’21’de sergileneceğini kaydederek bu füze hakkında şu bilgileri verdi:İHA işaretliyor TRLG-230 vuruyorRoketsan’ın 230 milimetrelik füzeye lazer arayıcı başlık kazandırarak geliştirdiği TRLG-230 füzesi, 20 ila 70 kilometre menzil aralığındaki yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturulabiliyor. TRLG-230, Karabağ Savaşı’nda, Azerbaycan’a ihraç edilen Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları (İHA) ile birlikte çalıştı. Kara platformu veya İHA platformu üzerinden lazer işaretlemesi yapılarak hedefe ateşlenen TRLG-230’un potanisiyel hedefleri arasında; topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri, toplanma bölgeleri, lojistik tesisler, komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri ve yüksek öncelikli diğer hedefler bulunuyor.‘Orman yangınları konusunda mühendislerimiz çalışıyor’İkinci ayrıca Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesinin kendilerini derinden etkilediğini söyleyerek bu konuda çözüm üretmek için de çalışmalara başladıklarını açıkladı:Roketsan, IDEF’21’e 9 Yeni Ürünle KatılıyorIDEF’21’de Roketsan standını ziyaret eden katılımcılar, 9 yeni ürünü ilk kez görme fırsatını elde edecek. MK-82 Genel Maksat Bombasının pilotun kontrolünde hedefine ulaşmasını sağlayan LAÇİN Güdüm Kiti, MAM-T, SUNGUR Silah Sistemi,Türkiye’nin ilk milli ağır sınıf torpidosu AKYA, 324 milimetrelik ORKA torpidosu, METE Lazer Güdümlü Mini Füze, LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) Roketsan’ın IDEF’21’de ilk kez beğeniye sunacağı ürünlerden bazıları.

https://tr.sputniknews.com/20210710/le-figaro-turkiye-sadece-15-yilda-baslica-iha-ureticilerinden-oldu-1044932410.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

iha, roketsan, füze, savunma, siha, silahlı iha (siha), bayraktar, savunma sanayii başkanlığı, bayraktar tb2, turan salcı