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Rus Dışişleri: Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile Afganistan’daki durumu görüştü
Rus Dışişleri: Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile Afganistan’daki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’ın telefonda görüştüğünü, bakanların Afganistan’daki durumu ele aldıklarını... 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T19:45+0300
2021-08-16T19:45+0300
2021-08-16T20:14+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
sergey lavrov
afganistan
antony blinken
görüşme
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Cumhurbaşkanı Gani’nin kaçışından sonra Afganistan’daki durumu değerlendirdikleri belirtildi.Açıklamada, “Taraflar, Cumhurbaşkanı’nın ülkeden kaçışının ardından Afganistan'daki durumu, mevcut hükümet organlarının çöküşünü ve ‘de facto’ gerçekleşen rejim değişikliğini ele aldı” ifadelerine yer verildi.Lavrov’un ABD’li mevkidaşına Rusya’nın Afganistan’daki durumla ilgili değerlendirmelerini aktardığına dikkat çekilen açıklamada, tarafların ayrıca Çin ve Pakistan’ın katılımıyla Afganistan konusunu istişare etmekte mutabık kaldıkları vurgulandı.Açıklama şöyle devam etti:“Bakanlar, yeni koşullarda Afganistan’daki taraflar arasında kapsayıcı bir diyalog başlatmak için ön koşulların yaratılmasına yardımcı olmak amacıyla Çin, Pakistan, diğer ilgili ülkeler ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin katılımıyla istişarelere devam etme konusunda anlaştı.”‘Lavrov, Blinken'e Rusya'nın Afganistan Büyükelçiliği'nin siyasi güçlerle temaslarını anlattı’Açıklamada ayrıca, “Sergey Lavrov, meslektaşını Rusya'nın duruma ilişkin değerlendirmeleri ve Rusya Büyükelçiliği’nin Afganistan'ın tüm ana siyasi güçlerinin temsilcileriyle istikrar ve hukuki düzenin teşviki için yaptığı temaslar hakkında bilgi verdi” denildi.
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Rus Dışişleri: Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile Afganistan’daki durumu görüştü
19:45 16.08.2021 (güncellendi: 20:14 16.08.2021)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’ın telefonda görüştüğünü, bakanların Afganistan’daki durumu ele aldıklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Cumhurbaşkanı Gani’nin kaçışından sonra Afganistan’daki durumu değerlendirdikleri belirtildi.
Açıklamada, “Taraflar, Cumhurbaşkanı’nın ülkeden kaçışının ardından Afganistan'daki durumu, mevcut hükümet organlarının çöküşünü ve ‘de facto’ gerçekleşen rejim değişikliğini ele aldı” ifadelerine yer verildi.
Lavrov’un ABD’li mevkidaşına Rusya’nın Afganistan’daki durumla ilgili değerlendirmelerini aktardığına dikkat çekilen açıklamada, tarafların ayrıca Çin ve Pakistan’ın katılımıyla Afganistan konusunu istişare etmekte mutabık kaldıkları vurgulandı.
Açıklama şöyle devam etti:
“Bakanlar, yeni koşullarda Afganistan’daki taraflar arasında kapsayıcı bir diyalog başlatmak için ön koşulların yaratılmasına yardımcı olmak amacıyla Çin, Pakistan, diğer ilgili ülkeler ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin katılımıyla istişarelere devam etme konusunda anlaştı.”
‘Lavrov, Blinken'e Rusya'nın Afganistan Büyükelçiliği'nin siyasi güçlerle temaslarını anlattı’
Açıklamada ayrıca, “Sergey Lavrov, meslektaşını Rusya'nın duruma ilişkin değerlendirmeleri ve Rusya Büyükelçiliği’nin Afganistan'ın tüm ana siyasi güçlerinin temsilcileriyle istikrar ve hukuki düzenin teşviki için yaptığı temaslar hakkında bilgi verdi” denildi.