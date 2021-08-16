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Rus Senatör Puşkov: Afganistan’daki başarısızlık, hegemonya erozyonu
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Fotoğraf bankasına girDuma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov
© Sputnik / Vladimir Fedorenko/
Rus Senatör Aleksey Puşkov, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın, mevcut Başkanı Joe Biden’in Afganistan’dan asker çekme konusunda yanlış strateji seçtiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Puşkov, Afganistan’daki durumdan sadece mevcut yönetimi suçlamanın yanlış olduğunu belirterek, “Biden idaresi sadece bu başarısızlığı nihai olarak biçimlendirdi. Trump dahil Biden’in selefleri de mevcut duruma katkıda bulundu. Bu başarısızlık, Washington’un tek kutuplu dünya düzenini sürdürmekte yetersiz olduğunu gösteriyor” yorumunda bulundu.
Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Mevzu bahis bazı ABD başkanlarının yaptığı hatalar değil. Mevzu bahis olan, Amerikan hegemonyasının ve en önemlisi, hegemon rolünü yerine getirme yeteneğinin geri dönüşü olmayan erozyona uğraması gibi çok daha derin bir süreç” ifadesini kullandı.
Eski ABD Başkanı Trump, Biden idaresinin Afganistan’dan askerleri çıkarma stratejisini eleştirmişti. Trump’a göre, yönetiminde bu süreç tamamen farklı biçimde hayata geçirilirdi ve mevcut durum kabul edilemez.
Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Mevzu bahis bazı ABD başkanlarının yaptığı hatalar değil. Mevzu bahis olan, Amerikan hegemonyasının ve en önemlisi, hegemon rolünü yerine getirme yeteneğinin geri dönüşü olmayan erozyona uğraması gibi çok daha derin bir süreç” ifadesini kullandı.
Eski ABD Başkanı Trump, Biden idaresinin Afganistan’dan askerleri çıkarma stratejisini eleştirmişti. Trump’a göre, yönetiminde bu süreç tamamen farklı biçimde hayata geçirilirdi ve mevcut durum kabul edilemez.