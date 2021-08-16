Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210816/zimbabvedeki-fil-saldirisinda-2-kisi-hayatini-kaybetti-1048077008.html
Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T18:13+0300
2021-08-16T18:13+0300
2021-08-16T18:13+0300
yaşam
zimbabve
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1044040808_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9bb9d1d26413cdf06b9d91f8faf897e.jpg
Parklar ve Yaban Hayatı İdaresi Sözcüsü Tinashe Faravo, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gokwe bölgesinde, yerleşim yerine giren filin köylülere saldırdığını belirtti.Fil saldırısı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Faravo, 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.Faravo, yaralanan kişilerin bölgedeki hastaneye kaldırıldığını ve bu tür durumlar için önlem alındığını kaydetti.
zimbabve
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1044040808_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_397a46fe4cbd1b0c392f4ecb5a151539.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zimbabve
Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Parklar ve Yaban Hayatı İdaresi Sözcüsü Tinashe Faravo, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gokwe bölgesinde, yerleşim yerine giren filin köylülere saldırdığını belirtti.
Fil saldırısı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Faravo, 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Faravo, yaralanan kişilerin bölgedeki
hastaneye kaldırıldığını ve bu tür durumlar için önlem alındığını kaydetti.