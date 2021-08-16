https://tr.sputniknews.com/20210816/zimbabvedeki-fil-saldirisinda-2-kisi-hayatini-kaybetti-1048077008.html

Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-16T18:13+0300

2021-08-16T18:13+0300

2021-08-16T18:13+0300

yaşam

zimbabve

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Parklar ve Yaban Hayatı İdaresi Sözcüsü Tinashe Faravo, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gokwe bölgesinde, yerleşim yerine giren filin köylülere saldırdığını belirtti.Fil saldırısı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Faravo, 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.Faravo, yaralanan kişilerin bölgedeki hastaneye kaldırıldığını ve bu tür durumlar için önlem alındığını kaydetti.

zimbabve

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zimbabve