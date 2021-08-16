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https://tr.sputniknews.com/20210816/zimbabvedeki-fil-saldirisinda-2-kisi-hayatini-kaybetti-1048077008.html
Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. 16.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-16T18:13+0300
2021-08-16T18:13+0300
yaşam
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Parklar ve Yaban Hayatı İdaresi Sözcüsü Tinashe Faravo, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gokwe bölgesinde, yerleşim yerine giren filin köylülere saldırdığını belirtti.Fil saldırısı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Faravo, 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.Faravo, yaralanan kişilerin bölgedeki hastaneye kaldırıldığını ve bu tür durumlar için önlem alındığını kaydetti.
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Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

18:13 16.08.2021
© AFP 2021 / MLADEN ANTONOVTayland- Fil
Tayland- Fil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
© AFP 2021 / MLADEN ANTONOV
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Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Parklar ve Yaban Hayatı İdaresi Sözcüsü Tinashe Faravo, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gokwe bölgesinde, yerleşim yerine giren filin köylülere saldırdığını belirtti.
Fil saldırısı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Faravo, 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Faravo, yaralanan kişilerin bölgedeki hastaneye kaldırıldığını ve bu tür durumlar için önlem alındığını kaydetti.
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