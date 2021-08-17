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Erzurum, Ağustos ayında beyaza büründü
Erzurum, Ağustos ayında beyaza büründü
Erzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T09:33+0300
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erzurum
dolu
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Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı. Suyla dolan bazı köprü altındaki yolların trafiğe kapatıldığı kentte, Şükrüpaşa ve Kazım Karabekir mahallelerindeki evleri su bastı.Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da çatı altlarına ve iş yerlerine sığındı.İtfaiye ve belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tahliye çalışması başlattı.Suyla dolan köprü altındaki yollar trafiğe kapatıldıBazı köprü altındaki yolların suyla kaplanması nedeniyle trafik ekipleri bu güzergahlardaki yolları trafiğe kapatarak önlem aldı.Bir yolcu minibüsü de tamamen doluyla kaplanan Gez Mahallesi Köprüsü'nde ilerleyemeyince yardım beklemek zorunda kaldı.Öte yandan Şükrüpaşa ve Kazım Karabekir mahallelerinden itfaiye ekiplerine "evlerde su baskını" yaşandığına dair çok sayıda ihbar geldi.Ekipler, su baskını yaşanan evlerde çalışma başlattı.
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erzurum, dolu, hava

Erzurum, Ağustos ayında beyaza büründü

09:33 17.08.2021 (güncellendi: 09:34 17.08.2021)
© AAErzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı.
Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AA
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Erzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı.
Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı. Suyla dolan bazı köprü altındaki yolların trafiğe kapatıldığı kentte, Şükrüpaşa ve Kazım Karabekir mahallelerindeki evleri su bastı.
Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da çatı altlarına ve iş yerlerine sığındı.
İtfaiye ve belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

Suyla dolan köprü altındaki yollar trafiğe kapatıldı

Bazı köprü altındaki yolların suyla kaplanması nedeniyle trafik ekipleri bu güzergahlardaki yolları trafiğe kapatarak önlem aldı.
© AA / İsmail Hakkı DemirErzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı.
Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı.
© AA / İsmail Hakkı Demir
Bir yolcu minibüsü de tamamen doluyla kaplanan Gez Mahallesi Köprüsü'nde ilerleyemeyince yardım beklemek zorunda kaldı.
Öte yandan Şükrüpaşa ve Kazım Karabekir mahallelerinden itfaiye ekiplerine "evlerde su baskını" yaşandığına dair çok sayıda ihbar geldi.
Ekipler, su baskını yaşanan evlerde çalışma başlattı.
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