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https://tr.sputniknews.com/20210817/galatasaray-lige-galibiyetle-basladi-1048084180.html
Galatasaray, lige galibiyetle başladı
Galatasaray, lige galibiyetle başladı
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T00:05+0300
2021-08-17T00:06+0300
türkiye
galatasaray
spor toto süper lig
giresunspor
maç
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında GZT Giresunspor ile Galatasaray, Çotanak Spor Kompleksi’nde karşılaştı.8. dakikada soldan Serginho'nun pasında topla buluşan Balde'nin ceza sahası dışı çaprazdan vurduğu şut yandan dışarıya gitti.25. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahası içerisine yerden ortasında Balde topla buluştu. Balde'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından az farkla dışarıya gitti.31. dakikada Galatasaray öne geçti. Savunma arkasına atılan topla buluşan Feghouli'nin şutu kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.38. dakikada sağdan ceza sahası içerisine ilerleyen Boey, Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasına gösterdi.40. dakikada penaltıyı kullanan Diagne'nin yerden vuruşunda sağına uzanan Okan Kocuk topu çıkardı.43. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Diagne altı pas önünde Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Özdamar pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi.45+2. dakikada penaltıyı kullanan Cicaldau topu ağlara gönderdi: 0-2.Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.58. dakikada Diagne'nin pasında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından attığı şutu kaleci Okan Kocuk çıkardı.60. dakikada Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalede bulundu. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Erkan Özdamar kırmızı kartla Marcao'yu oyundan attı.68. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ortasına yükselen Perez'in kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.90+2. dakikada ceza sahası önünden Falcao'nun attığı şut yandan dışarıya çıktı.90+5. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın attığı şut kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.Karşılaşma Galatarasay'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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galatasaray, spor toto süper lig, giresunspor, maç

Galatasaray, lige galibiyetle başladı

00:05 17.08.2021 (güncellendi: 00:06 17.08.2021)
© AAGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AA
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Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında GZT Giresunspor ile Galatasaray, Çotanak Spor Kompleksi’nde karşılaştı.
8. dakikada soldan Serginho'nun pasında topla buluşan Balde'nin ceza sahası dışı çaprazdan vurduğu şut yandan dışarıya gitti.
25. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahası içerisine yerden ortasında Balde topla buluştu. Balde'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından az farkla dışarıya gitti.
31. dakikada Galatasaray öne geçti. Savunma arkasına atılan topla buluşan Feghouli'nin şutu kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
38. dakikada sağdan ceza sahası içerisine ilerleyen Boey, Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasına gösterdi.
40. dakikada penaltıyı kullanan Diagne'nin yerden vuruşunda sağına uzanan Okan Kocuk topu çıkardı.
43. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Diagne altı pas önünde Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Özdamar pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi.
45+2. dakikada penaltıyı kullanan Cicaldau topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
58. dakikada Diagne'nin pasında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından attığı şutu kaleci Okan Kocuk çıkardı.
60. dakikada Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalede bulundu. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Erkan Özdamar kırmızı kartla Marcao'yu oyundan attı.
68. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ortasına yükselen Perez'in kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.
90+2. dakikada ceza sahası önünden Falcao'nun attığı şut yandan dışarıya çıktı.
90+5. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın attığı şut kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
Karşılaşma Galatarasay'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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