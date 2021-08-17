https://tr.sputniknews.com/20210817/japonyada-7-eyalet-daha-kovid-19-nedeniyle-ohal-kapsamina-alindi-1048097532.html
Japonya’da 7 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı
Japonya’da 7 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı
Japonya’da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 6 eyalette süren olağanüstü hal kapsamına 7 eyalet daha eklendi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T13:28+0300
2021-08-17T13:28+0300
2021-08-17T13:28+0300
koronavirüs
japonya
olimpiyatlar
ohal
salgın
pandemi
tokyo 2020
kovid-19
vaka sayısı
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Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, OHAL'in kapsam ve süresine ilişkin kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi sonrası aldıklarını söyledi.Başbakan Suga, vaka sayılarında düşüş eğilimi görülmeyen 7 eyaletin daha, OHAL kapsamına alındığını söyledi.Karara göre, 20 Ağustos'tan itibaren farklı bölgelerdeki İbaraki, Toçigi, Gunma, Şizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletleri de OHAL kapsamına eklenecek.Halihazırda başkent Tokyo ile çevresindeki Saitama, Çiba, Kanagawa ile güneydeki Osaka ve Okinawa adasında uygulanan OHAL'in ise süresi uzatıldı.Böylelikle ülke geneli toplam 13 eyalette 12 Eylül'e kadar OHAL uygulanacak.
https://tr.sputniknews.com/20210730/artan-kovid-19-vakalari-ile-tokyo-olimpiyatlari-arasinda-bence-bir-bag-yok-1045095111.html
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japonya, olimpiyatlar, ohal, salgın, pandemi, tokyo 2020, kovid-19, vaka sayısı
Japonya’da 7 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı
Japonya’da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 6 eyalette süren olağanüstü hal kapsamına 7 eyalet daha eklendi.
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, OHAL'in kapsam ve süresine ilişkin kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi sonrası aldıklarını söyledi.
Başbakan Suga, vaka sayılarında düşüş eğilimi görülmeyen 7 eyaletin daha, OHAL kapsamına alındığını söyledi.
Karara göre, 20 Ağustos'tan itibaren farklı bölgelerdeki İbaraki, Toçigi, Gunma, Şizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletleri de OHAL kapsamına eklenecek.
Halihazırda başkent Tokyo ile çevresindeki Saitama, Çiba, Kanagawa ile güneydeki Osaka ve Okinawa adasında uygulanan OHAL'in ise süresi uzatıldı.
Böylelikle ülke geneli toplam 13 eyalette 12 Eylül'e kadar OHAL uygulanacak.