https://tr.sputniknews.com/20210817/japonyada-7-eyalet-daha-kovid-19-nedeniyle-ohal-kapsamina-alindi-1048097532.html

Japonya’da 7 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı

Japonya’da 7 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı

Japonya’da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 6 eyalette süren olağanüstü hal kapsamına 7 eyalet daha eklendi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T13:28+0300

2021-08-17T13:28+0300

2021-08-17T13:28+0300

koronavirüs

japonya

olimpiyatlar

ohal

salgın

pandemi

tokyo 2020

kovid-19

vaka sayısı

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Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, OHAL'in kapsam ve süresine ilişkin kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi sonrası aldıklarını söyledi.Başbakan Suga, vaka sayılarında düşüş eğilimi görülmeyen 7 eyaletin daha, OHAL kapsamına alındığını söyledi.Karara göre, 20 Ağustos'tan itibaren farklı bölgelerdeki İbaraki, Toçigi, Gunma, Şizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletleri de OHAL kapsamına eklenecek.Halihazırda başkent Tokyo ile çevresindeki Saitama, Çiba, Kanagawa ile güneydeki Osaka ve Okinawa adasında uygulanan OHAL'in ise süresi uzatıldı.Böylelikle ülke geneli toplam 13 eyalette 12 Eylül'e kadar OHAL uygulanacak.

https://tr.sputniknews.com/20210730/artan-kovid-19-vakalari-ile-tokyo-olimpiyatlari-arasinda-bence-bir-bag-yok-1045095111.html

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japonya, olimpiyatlar, ohal, salgın, pandemi, tokyo 2020, kovid-19, vaka sayısı