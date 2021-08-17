https://tr.sputniknews.com/20210817/kripto-paralarda-dusus-1048093896.html

Kripto paralarda düşüş

Kripto paralarda düşüş

Dün uzun bir süreden sonra yeniden 2 trilyon doların üstüne kripto para piyasasının toplam değeri Bitcoin ve Ethereum'un yeniden düşüşe geçmesiyle 2 trilyon... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T11:42+0300

2021-08-17T11:42+0300

2021-08-17T11:42+0300

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Dün 47 bin dolara kadar çıkan Bitcoin bugün yüzde 3.26 gerilemeyle 45.827.18 dolara indi. Ethereum yüzde 3.92 gerilemeyle 3.152.74 dolara indi. Son günlerin en popüler kripto para Dogecoin ise yüzde 3,40 gerilemeyle 0.3247 cent'e indi.Haber Global'ın aktardığına göre bu rakamlarla birlikte kripto para piyasasının toplam değeri yeniden 2 trilyon doların altına geriledi.

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