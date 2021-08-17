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Saç ekimi için gittikleri Afganistan'da mahsur kalan 5 Türk yardım bekliyor
Saç ekimi için gittikleri Afganistan'da mahsur kalan 5 Türk yardım bekliyor
Afganistan'a bir süre önce saç ekimi yapmaya giden 5 Türk mahsur kaldıkları ülkede tahliye edilmek için yardım bekliyor. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T20:40+0300
2021-08-17T20:40+0300
2021-08-17T20:40+0300
türkiye
afganistan
türkiye
mahsur kalma
saç ekimi
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Saç ekim kliniğinde çalışan 2’si kadın 5 kişi, yaklaşık 20 gün önce gittikleri Kabil’de mahsur kaldı.DHA'nın aktardığı haberde, Türkiye’nin dün gönderdiği tahliye uçağına havalimanındaki olaylar nedeniyle binemediklerini belirten 5 kişi yardım beklediklerini söyledi.Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluk yetkililerinin kendileriyle bugün irtibata geçtiğini belirten C.Ş., gelecek diğer tahliye uçağıyla Türkiye’ye dönmeyi umduklarını söyledi.C.Ş., saç ekim merkezinde beklediklerini ifade ederken yemek ve elektrik imkanlarının kısıtlı olduğunu ifade etti. C.Ş. tanıdıkları 3 Türkün de yakın bir noktada yardım beklediğini kaydetti
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afganistan, türkiye, mahsur kalma, saç ekimi
Saç ekimi için gittikleri Afganistan'da mahsur kalan 5 Türk yardım bekliyor
Afganistan'a bir süre önce saç ekimi yapmaya giden 5 Türk mahsur kaldıkları ülkede tahliye edilmek için yardım bekliyor.
Saç ekim kliniğinde çalışan 2’si kadın 5 kişi, yaklaşık 20 gün önce gittikleri Kabil’de mahsur kaldı.
DHA'nın aktardığı haberde, Türkiye’nin
dün gönderdiği tahliye uçağına
havalimanındaki olaylar nedeniyle binemediklerini belirten 5 kişi yardım beklediklerini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluk yetkililerinin kendileriyle bugün irtibata geçtiğini belirten C.Ş., gelecek diğer tahliye uçağıyla Türkiye’ye dönmeyi umduklarını söyledi.
C.Ş., saç ekim merkezinde beklediklerini ifade ederken yemek ve elektrik imkanlarının kısıtlı olduğunu ifade etti.
C.Ş. tanıdıkları 3 Türkün de yakın bir noktada yardım beklediğini kaydetti