https://tr.sputniknews.com/20210817/sac-ekimi-icin-gittikleri-afganistanda-mahsur-kalan-5-turk-yardim-bekliyor-1048109573.html

Saç ekimi için gittikleri Afganistan'da mahsur kalan 5 Türk yardım bekliyor

Saç ekimi için gittikleri Afganistan'da mahsur kalan 5 Türk yardım bekliyor

Afganistan'a bir süre önce saç ekimi yapmaya giden 5 Türk mahsur kaldıkları ülkede tahliye edilmek için yardım bekliyor. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T20:40+0300

2021-08-17T20:40+0300

2021-08-17T20:40+0300

türkiye

afganistan

türkiye

mahsur kalma

saç ekimi

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Saç ekim kliniğinde çalışan 2’si kadın 5 kişi, yaklaşık 20 gün önce gittikleri Kabil’de mahsur kaldı.DHA'nın aktardığı haberde, Türkiye’nin dün gönderdiği tahliye uçağına havalimanındaki olaylar nedeniyle binemediklerini belirten 5 kişi yardım beklediklerini söyledi.Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluk yetkililerinin kendileriyle bugün irtibata geçtiğini belirten C.Ş., gelecek diğer tahliye uçağıyla Türkiye’ye dönmeyi umduklarını söyledi.C.Ş., saç ekim merkezinde beklediklerini ifade ederken yemek ve elektrik imkanlarının kısıtlı olduğunu ifade etti. C.Ş. tanıdıkları 3 Türkün de yakın bir noktada yardım beklediğini kaydetti

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afganistan, türkiye, mahsur kalma, saç ekimi