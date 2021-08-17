https://tr.sputniknews.com/20210817/sanliurfada-saglik-calisanini-darp-eden-3-kisi-gozaltina-alindi--1048112477.html

Şanlıurfa'da sağlık çalışanını darp eden 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sağlık çalışanını darp eden 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 şüpheli, sağlık çalışanını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T23:23+0300

2021-08-17T23:23+0300

2021-08-17T23:27+0300

darp

gözaltı

sağlık çalışanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045009969_0:222:2731:1758_1920x0_80_0_0_0653c2368e7e17e50609b7532c71a449.jpg

Viranşehir Devlet Hastanesi'nde bilgi işlemde görevli M.S. ile hasta yakınları İ.Ş, A.Ş. ve A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Anadolu Ajansı'nın haberine göre kavga sırasında hastane çalışanı M.S. darp edildi. Şikayet üzerine 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

darp, gözaltı, sağlık çalışanı