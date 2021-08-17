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Şanlıurfa'da sağlık çalışanını darp eden 3 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da sağlık çalışanını darp eden 3 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 şüpheli, sağlık çalışanını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T23:23+0300
2021-08-17T23:23+0300
2021-08-17T23:27+0300
darp
gözaltı
sağlık çalışanı
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Viranşehir Devlet Hastanesi'nde bilgi işlemde görevli M.S. ile hasta yakınları İ.Ş, A.Ş. ve A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Anadolu Ajansı'nın haberine göre kavga sırasında hastane çalışanı M.S. darp edildi. Şikayet üzerine 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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darp, gözaltı, sağlık çalışanı
Şanlıurfa'da sağlık çalışanını darp eden 3 kişi gözaltına alındı 23:23 17.08.2021 (güncellendi: 23:27 17.08.2021)
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 şüpheli, sağlık çalışanını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
Viranşehir Devlet Hastanesi'nde bilgi işlemde görevli M.S. ile hasta yakınları İ.Ş, A.Ş. ve A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre
kavga sırasında
hastane çalışanı M.S. darp edildi. Şikayet üzerine 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.