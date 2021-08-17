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Temmuz'da faiz giderleri 15.2 milyar TL artışla 23.6 milyar TL'ye çıktı
Temmuz'da faiz giderleri 15.2 milyar TL artışla 23.6 milyar TL'ye çıktı
Merkezi yönetim bütçesi Temmuz sonuçları faiz giderlerinin hızlı bir şekilde arttığını gösterdi. Verilere göre Temmuz'da faiz giderleri 15.2 milyar TL artışla... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T12:25+0300
2021-08-17T12:25+0300
ötv
faiz
özel tüketim vergisi (ötv)
hazine ve maliye bakanlığı
hazine
bütçe
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Türkiye'de merkezi yönetim bütçe dengesi Temmuz ayında rekor aylık açık kaydederken, faiz giderlerindeki hızlı artış da dikkat çekti.Bloomberg'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe Temmuz'da 45.8 milyar TL açık verirken, 12 aylık açık ise 112 milyar TL olarak kaydedildi.Bütçenin açık vermesinde azalan ÖTV gelirleri kadar, artan faiz giderlerinin de etkili olduğu görüldü. Temmuz sonuçlarına göre faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre 15,2 milyar TL artışla 23.6 milyar TL'ye yükseldi.Ocak-Temmuz döneminde faiz giderleri ise geçen yıla göre 34.8 milyar TL artarak 114.5 milyar TL oldu.Nakit denge rakamlarına da yansımıştıBütçedeki vergi yükü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın nakit dengesi rakamlarına da yansımıştı. Verilere göre Temmuz'da nakit bütçede faiz ödemeleri 21.8 milyar TL oldu. Bu rakam aylık bazda en yüksek faiz ödemesi olarak kaydedildi.Daha önce Ocak ayında da 21.1 milyar TL'lik faiz ödemesiyle rekor seviye izlenmişti. Temmuz ayındaki gerçekleşmeyle faiz ödemelerindeki yeni rekor 21.8 milyar TL oldu.Ocak-Temmuz döneminde faiz ödemeleri 98.6 milyar TL oldu. 2020 yılı tamamında faiz ödemeleri 121.1 milyar TL olarak gerçekleşmişti.
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ötv, faiz, özel tüketim vergisi (ötv), hazine ve maliye bakanlığı, hazine, bütçe

Temmuz'da faiz giderleri 15.2 milyar TL artışla 23.6 milyar TL'ye çıktı

12:25 17.08.2021
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Merkezi yönetim bütçesi Temmuz sonuçları faiz giderlerinin hızlı bir şekilde arttığını gösterdi. Verilere göre Temmuz'da faiz giderleri 15.2 milyar TL artışla 23.6 milyar TL'ye çıktı.
Türkiye'de merkezi yönetim bütçe dengesi Temmuz ayında rekor aylık açık kaydederken, faiz giderlerindeki hızlı artış da dikkat çekti.
Bloomberg'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe Temmuz'da 45.8 milyar TL açık verirken, 12 aylık açık ise 112 milyar TL olarak kaydedildi.
Bütçenin açık vermesinde azalan ÖTV gelirleri kadar, artan faiz giderlerinin de etkili olduğu görüldü. Temmuz sonuçlarına göre faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre 15,2 milyar TL artışla 23.6 milyar TL'ye yükseldi.
Ocak-Temmuz döneminde faiz giderleri ise geçen yıla göre 34.8 milyar TL artarak 114.5 milyar TL oldu.

Nakit denge rakamlarına da yansımıştı

Bütçedeki vergi yükü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın nakit dengesi rakamlarına da yansımıştı. Verilere göre Temmuz'da nakit bütçede faiz ödemeleri 21.8 milyar TL oldu. Bu rakam aylık bazda en yüksek faiz ödemesi olarak kaydedildi.
Daha önce Ocak ayında da 21.1 milyar TL'lik faiz ödemesiyle rekor seviye izlenmişti. Temmuz ayındaki gerçekleşmeyle faiz ödemelerindeki yeni rekor 21.8 milyar TL oldu.
Ocak-Temmuz döneminde faiz ödemeleri 98.6 milyar TL oldu. 2020 yılı tamamında faiz ödemeleri 121.1 milyar TL olarak gerçekleşmişti.
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