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TPAO: Yılın ilk 7 ayında karada 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv Türkiye'ye kazandırıldı
TPAO: Yılın ilk 7 ayında karada 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv Türkiye'ye kazandırıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bu yılın ilk 7 ayında kara alanlarında gerçekleştirilen 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T02:11+0300
2021-08-17T02:11+0300
ekonomi
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
petrol
petrol üretimi
fatih dönmez
rezerv
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TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2021 yılının ilk 7 ayında, kara alanlarında gerçekleştirdiğimiz 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, petrolde karada yapılan çalışmalarla günlük yurt içi üretimin 60 bin varilin üzerine çıktığını, 2023’te günlük petrol üretiminin 100 bin varile ulaşacağını belirtmişti.
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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), petrol, petrol üretimi, fatih dönmez, rezerv

TPAO: Yılın ilk 7 ayında karada 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv Türkiye'ye kazandırıldı

02:11 17.08.2021
© Sputnik / Maksim BlinovGazprom'un petrol platformu
Gazprom'un petrol platformu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Maksim Blinov
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bu yılın ilk 7 ayında kara alanlarında gerçekleştirilen 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin Türkiye'ye kazandırıldığını bildirdi.
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2021 yılının ilk 7 ayında, kara alanlarında gerçekleştirdiğimiz 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, petrolde karada yapılan çalışmalarla günlük yurt içi üretimin 60 bin varilin üzerine çıktığını, 2023’te günlük petrol üretiminin 100 bin varile ulaşacağını belirtmişti.
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