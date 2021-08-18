https://tr.sputniknews.com/20210818/abdde-maske-duzenlemelerini-yasaklayan-teksas-valisi-kovid-19a-yakalandi-1048114855.html

ABD'de maske düzenlemelerini yasaklayan Teksas Valisi Kovid-19'a yakalandı

ABD'de maske düzenlemelerini yasaklayan Teksas Valisi Kovid-19'a yakalandı

Teksas'ta maske takılması zorunluluğu ile restoran ve diğer iş yerlerine getirilen tüm kısıtlamaları kaldıran Vali Greg Abbott’ın yeni tip koronavirüs... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T01:57+0300

2021-08-18T01:57+0300

2021-08-18T01:57+0300

koronavirüs

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teksas valisi greg abbott

koronavirüs testi

koronavirüs aşısı

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Valilik ofisinden yapılan açıklamada, 2020 yılında aşı olan Vali Greg Abbott’ın sağlık durumun iyi olduğu, hastalığın semptomlarını yaşamadığı ifade edildi. Açıklamada Kovid-19'a yakalanan valinin Regeneron firmasının monoklonal antikor ilacını kullandığı kaydedildi. Maske düzenlemelerine karşı olan Abbott, Teksas’ta yerel yönetimlerin ve okulların maskeyi zorunlu tutmasını yasaklamış, maskeyi zorunlu tutan yöneticilere para cezası getirmişti. Teksas geçen hafta ortalama günlük vaka sayısını 15 bin olarak duyurmuştu. Eyalette yoğun bakım yataklarının yüzde 45’inin dolması üzerine üzerine Vali Abbott geçen hafta eyalet dışından 2 bin 500 sağlık çalışanını çağırmış, hastanelerden acil olmayan tüm tıbbi prosedürleri iptal ederek Kovid-19 hastalarına yer açmalarını istemişti.

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