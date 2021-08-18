ABD'de maske düzenlemelerini yasaklayan Teksas Valisi Kovid-19'a yakalandı

Valilik ofisinden yapılan açıklamada, 2020 yılında aşı olan Vali Greg Abbott’ın sağlık durumun iyi olduğu, hastalığın semptomlarını yaşamadığı ifade edildi. Açıklamada Kovid-19'a yakalanan valinin Regeneron firmasının monoklonal antikor ilacını kullandığı kaydedildi. Maske düzenlemelerine karşı olan Abbott, Teksas’ta yerel yönetimlerin ve okulların maskeyi zorunlu tutmasını yasaklamış, maskeyi zorunlu tutan yöneticilere para cezası getirmişti. Teksas geçen hafta ortalama günlük vaka sayısını 15 bin olarak duyurmuştu. Eyalette yoğun bakım yataklarının yüzde 45’inin dolması üzerine üzerine Vali Abbott geçen hafta eyalet dışından 2 bin 500 sağlık çalışanını çağırmış, hastanelerden acil olmayan tüm tıbbi prosedürleri iptal ederek Kovid-19 hastalarına yer açmalarını istemişti.
Teksas geçen hafta ortalama günlük vaka sayısını 15 bin olarak duyurmuştu. Eyalette yoğun bakım yataklarının yüzde 45’inin dolması üzerine üzerine Vali Abbott geçen hafta eyalet dışından 2 bin 500 sağlık çalışanını çağırmış, hastanelerden acil olmayan tüm tıbbi prosedürleri iptal ederek Kovid-19 hastalarına yer açmalarını istemişti.