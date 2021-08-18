https://tr.sputniknews.com/20210818/ak-partili-dag-siyasi-hayatimizda-chp-hicbir-zaman-rakip-olamadigi-gibi-sosyal-medyada-da-olamaz-1048142994.html

AK Partili Dağ: Siyasi hayatımızda CHP hiçbir zaman rakip olamadığı gibi sosyal medyada da olamaz

AK Partili Dağ: Siyasi hayatımızda CHP hiçbir zaman rakip olamadığı gibi sosyal medyada da olamaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Siyasi hayatımızda CHP bize hiçbir zaman rakip olamadığı gibi sosyal medyada da rakip olamaz." dedi 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T23:32+0300

2021-08-18T23:32+0300

2021-08-18T23:32+0300

politika

ak parti

chp

hamza dağ

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Dağ, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya Medya Buluşması'nda, iktidar partisi olarak, medya planlaması açısından çok sesliliğe önem verdiklerini söyledi.AK Parti'nin, yaptığı icraatları iyi anlattığını ve çok büyük hizmetler yaptığını dile getiren Dağ, "Milletimiz de bunun karşılığını AK Parti'yi girdiği 15 seçimde birinci parti yaparak, iktidarı verdi. Eğer biz kendimizi anlatamamış olsaydık, bu seçimleri kazanamamış olmamız lazımdı. Anlatım konusunda bir mecrayı değil, her mecrayı kullanmamız lazım ve kullanıyoruz." diye konuştu.Dağ, milletvekillerinin ve teşkilatların yanı sıra bakan ve belediye başkanlarının da sahada icraatları anlattığını dile getirdi.Sosyal medyada yalan ve dezenformasyonun bir süredir iyice abartıldığını ifade eden Dağ, "Yalanlar, her gün birilerinin yüzüne vurulmasına rağmen o yalan üzerinden, 'iktidarı yorabilir miyiz' gibi dert ve tasa var. Bunu görüyoruz. Milletimize de gösteriyoruz. Milletimizin de bunları gördüğünü biliyoruz. Biz de sosyal medya yoluyla bazen diğer alanlarda bu yalanları yüzlerine vuruyoruz ve vurmaya da devam edeceğiz. Bir gün içinde bile kaç tane yalan söylediler." diye konuştu.Dağ, sosyal medya üzerinden yalanın daha hızlı yayıldığını belirterek, şöyle konuştu:Muhalefetin boş şeyler söyleyerek, gündemi meşgul etmeye gayret ettiklerini anlatan Dağ, şunları kaydetti:

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ak parti, chp, hamza dağ