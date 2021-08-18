https://tr.sputniknews.com/20210818/ayagi-kirilan-yilki-atini-diger-atlar-terk-etmedi--1048129757.html

Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi

Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi

Ardahan’ın Göle ilçesinde merada ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar yalnız bırakmadı. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınan at... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T15:11+0300

2021-08-18T15:11+0300

2021-08-18T15:11+0300

türkiye

ardahan

at

göle

il tarım ve orman müdürlüğü

yılkı at

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Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Çakırüzüm köyü merasında beslenen yılkı atlarından birinin arka ayağı bilinmeyen nedenle kırıldı. Yürüyemediği için bulunduğu yere yatan atı, sürüdeki diğer atlar yalnız bırakmadı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen bir veteriner, atın tedavisini yaptı. At, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınarak tedavisi için merkeze götürüldü. Diğer yılkı atları da dağlara doğru gitti.

türkiye

ardahan

göle

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ardahan, at, göle, il tarım ve orman müdürlüğü, yılkı at