Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210818/ayagi-kirilan-yilki-atini-diger-atlar-terk-etmedi--1048129757.html
Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi
Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi
Ardahan’ın Göle ilçesinde merada ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar yalnız bırakmadı. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınan at... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T15:11+0300
2021-08-18T15:11+0300
2021-08-18T15:11+0300
türkiye
ardahan
at
göle
il tarım ve orman müdürlüğü
yılkı at
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048129540_8:0:1992:1116_1920x0_80_0_0_53c291a88372c21b6f88e8d7d82db6a4.jpg
Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Çakırüzüm köyü merasında beslenen yılkı atlarından birinin arka ayağı bilinmeyen nedenle kırıldı. Yürüyemediği için bulunduğu yere yatan atı, sürüdeki diğer atlar yalnız bırakmadı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen bir veteriner, atın tedavisini yaptı. At, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınarak tedavisi için merkeze götürüldü. Diğer yılkı atları da dağlara doğru gitti.
türkiye
ardahan
göle
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048129540_256:0:1744:1116_1920x0_80_0_0_6f04b3ab1eeb3782345e4d1301571af6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ardahan, at, göle, il tarım ve orman müdürlüğü, yılkı at
Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi
Ardahan’ın Göle ilçesinde merada ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar yalnız bırakmadı. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınan at tedavisi için merkeze götürüldü.
Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Çakırüzüm köyü merasında beslenen yılkı atlarından birinin arka ayağı bilinmeyen nedenle kırıldı.
Yürüyemediği için bulunduğu yere yatan atı, sürüdeki diğer atlar yalnız bırakmadı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen bir veteriner, atın tedavisini yaptı.
At,
Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınarak tedavisi için merkeze götürüldü. Diğer yılkı atları da dağlara doğru gitti.