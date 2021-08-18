https://tr.sputniknews.com/20210818/emre-ercise-silahli-saldirida-2-gozalti-1048139431.html

Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda 2 gözaltı

Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda 2 gözaltı

İstanbul'da gazeteci Emre Erciş'i, silahlı saldırı sonucu yaraladığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T20:54+0300

2021-08-18T20:54+0300

2021-08-18T20:54+0300

türkiye

saldırı

gözaltı

emre erciş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048139374_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_8aca181622889cec9b36bb268960ab08.jpg

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ağustos'ta Erciş'in, Fatih'teki evinin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısıyla bacağından yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.Uzun süreli güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletle olay yerinden kaçan 2 şüphelinin Okmeydanı'nda lüks bir araca bindiğini tespit etti.Polis ekipleri, 14 Ağustos'ta Avcılar ve Eyüp'te düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüpheliler E.K. ve B.P.'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.Öte yandan saldırganlarla irtibatlı olduğu ve olay anında yakınlarda bulunarak saldırıyı koordine ettiği belirlenen B.Y.'nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Erciş, gözaltı haberlerine yönelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bana ateş eden tetikçi beni tanımadığını para karşılığı vurduğunu kendisini motoru kullanan şahsın kiraladığını itiraf etmişti. Asıl azmettirici Beyaz Porsche marka arabası olan kişi. Asıl ona işi kim verdi bu önemli" dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

saldırı, gözaltı, emre erciş