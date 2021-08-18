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Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda 2 gözaltı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda 2 gözaltı
İstanbul'da gazeteci Emre Erciş'i, silahlı saldırı sonucu yaraladığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T20:54+0300
2021-08-18T20:54+0300
türkiye
saldırı
gözaltı
emre erciş
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ağustos'ta Erciş'in, Fatih'teki evinin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısıyla bacağından yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.Uzun süreli güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletle olay yerinden kaçan 2 şüphelinin Okmeydanı'nda lüks bir araca bindiğini tespit etti.Polis ekipleri, 14 Ağustos'ta Avcılar ve Eyüp'te düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüpheliler E.K. ve B.P.'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.Öte yandan saldırganlarla irtibatlı olduğu ve olay anında yakınlarda bulunarak saldırıyı koordine ettiği belirlenen B.Y.'nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Erciş, gözaltı haberlerine yönelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bana ateş eden tetikçi beni tanımadığını para karşılığı vurduğunu kendisini motoru kullanan şahsın kiraladığını itiraf etmişti. Asıl azmettirici Beyaz Porsche marka arabası olan kişi. Asıl ona işi kim verdi bu önemli" dedi.
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saldırı, gözaltı, emre erciş

Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda 2 gözaltı

20:54 18.08.2021
© DHAEmre Erciş'e saldıranlar gözaltına alındı
Emre Erciş'e saldıranlar gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© DHA
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İstanbul'da gazeteci Emre Erciş'i, silahlı saldırı sonucu yaraladığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ağustos'ta Erciş'in, Fatih'teki evinin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısıyla bacağından yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Uzun süreli güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletle olay yerinden kaçan 2 şüphelinin Okmeydanı'nda lüks bir araca bindiğini tespit etti.
Polis ekipleri, 14 Ağustos'ta Avcılar ve Eyüp'te düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüpheliler E.K. ve B.P.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan saldırganlarla irtibatlı olduğu ve olay anında yakınlarda bulunarak saldırıyı koordine ettiği belirlenen B.Y.'nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Erciş, gözaltı haberlerine yönelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bana ateş eden tetikçi beni tanımadığını para karşılığı vurduğunu kendisini motoru kullanan şahsın kiraladığını itiraf etmişti. Asıl azmettirici Beyaz Porsche marka arabası olan kişi. Asıl ona işi kim verdi bu önemli" dedi.
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