Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210818/fransada-afgan-multecilerin-polis-zoruyla-paristen-cikarildigi-iddia-edildi-1048138425.html
Fransa'da Afgan mültecilerin polis zoruyla Paris'ten çıkarıldığı iddia edildi
Fransa'da Afgan mültecilerin polis zoruyla Paris'ten çıkarıldığı iddia edildi
Fransa'da İçişleri Bakanlığının emriyle çoğunluğu Afgan 60 kadar göçmenin başkent Paris'ten polis zoruyla çıkarıldığı ileri sürüldü. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T20:09+0300
2021-08-18T20:09+0300
taliban kontrolünde afganistan
fransa
afganistan
taliban
paris
mülteci
açıklama
sınır dışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043510897_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1975cf97bb3c1f3ed45a25990cd51dbc.jpg
Utopia56 adlı sivil toplum kuruluşu, Twitter hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, Paris'te dün gece Fransız polisinin İçişleri Bakanlığı'nın direktifiyle ellerinde göz yaşartıcı gaz ve coplarla çoğunluğu Afganlardan oluşan 60 kadar evsiz mülteciyi kent dışına çıkardığını belirtti.Bu kişilere barınma imkanı sunulmadığı, acil barınma yerlerinin dolu olduğu, günlerdir, belki de aylardır iltica taleplerinin incelenmesini bekleyen mültecilerin, çadır ve barınma ihtiyaçlarının derneklerce karşılandığı aktarılan açıklamada, "Her gece güvenlik güçleri, sokaklarda kalan insanlara karşı göz yaşartıcı gaz kullanıyorlar. Dün gece Solidarite Migrants Wilson derneğinin gönüllülerinin varlığı bunu yapmalarını engelledi. Vatandaş seferberliği, devletin anayasaya aykırı tacizlerine karşı savunma duvarımız" ifadesine yer verildi.Utopia, 15 Ağustos Pazar günü yaptığı paylaşımda da 1 haftadır polislerin her akşam Afgan mültecileri taciz ettiğine dair görüntüler paylaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210818/afganistanda-taliban-donemi-pentagon-kabilde-tam-olarak-kac-abdli-oldugunu-bilmiyor-1048117327.html
fransa
afganistan
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043510897_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_d84c8c233c2616bb857ebc9e68d35304.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, afganistan, taliban, paris, mülteci, açıklama, sınır dışı

Fransa'da Afgan mültecilerin polis zoruyla Paris'ten çıkarıldığı iddia edildi

20:09 18.08.2021
© AAFransa polisi, Fransız polisi, Paris'te polis
Fransa polisi, Fransız polisi, Paris'te polis - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© AA
Abone ol
Fransa'da İçişleri Bakanlığının emriyle çoğunluğu Afgan 60 kadar göçmenin başkent Paris'ten polis zoruyla çıkarıldığı ileri sürüldü.
Utopia56 adlı sivil toplum kuruluşu, Twitter hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, Paris'te dün gece Fransız polisinin İçişleri Bakanlığı'nın direktifiyle ellerinde göz yaşartıcı gaz ve coplarla çoğunluğu Afganlardan oluşan 60 kadar evsiz mülteciyi kent dışına çıkardığını belirtti.
Bu kişilere barınma imkanı sunulmadığı, acil barınma yerlerinin dolu olduğu, günlerdir, belki de aylardır iltica taleplerinin incelenmesini bekleyen mültecilerin, çadır ve barınma ihtiyaçlarının derneklerce karşılandığı aktarılan açıklamada, "Her gece güvenlik güçleri, sokaklarda kalan insanlara karşı göz yaşartıcı gaz kullanıyorlar. Dün gece Solidarite Migrants Wilson derneğinin gönüllülerinin varlığı bunu yapmalarını engelledi. Vatandaş seferberliği, devletin anayasaya aykırı tacizlerine karşı savunma duvarımız" ifadesine yer verildi.
Utopia, 15 Ağustos Pazar günü yaptığı paylaşımda da 1 haftadır polislerin her akşam Afgan mültecileri taciz ettiğine dair görüntüler paylaşmıştı.
Afganistan'da Taliban dönemi | Örgüt Sözcüsü: Hükümeti oluşturduktan sonra her şey daha net olacak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban yetkilisi: Afganistan'da hiçbir suretle demokratik bir sistem olmayacak
06:34
951000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:23Erdoğan: Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz
21:0588 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polisin kimlik yoklamasında yakalandı
21:05Fatih Terim: Marcao cezasını çekiyor, daha da çekecekmiş gibi görünüyor
20:54Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda 2 gözaltı
20:51Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 19 bin 944 yeni vaka, 168 can kaybı
20:19National Interest: Afganistan'da kazanan güçlerden biri Rusya oldu
20:17Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir: Dünyada önemli bir yere sahip olmaya doğru gidiyoruz
20:10Biden, Afganistan'dan çekilme yöntemiyle ilgili Amerikan Kongresi'nden de çok az destek buldu
20:09Fransa'da Afgan mültecilerin polis zoruyla Paris'ten çıkarıldığı iddia edildi
19:48Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
19:47Bakan Koca: 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için aşı tanımlaması yapıldı
19:31Afgan diasporası başkanı: Rusya'ya gelmek isteyen çok sayıda Afgan var
19:27İstanbul'da 'Vicdanlı Genç Türkler' imzalı 'Provokatörlük Namussuzluktur' yazan pankartlar asıldı
19:25Rusya ve Tacikistan liderleri, Afganistan’daki durumu görüştü
19:23Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi
19:21Merkel'in Moskova ziyaretinin programı açıklandı
19:19Selde yıkılan evinin 3 yıl kredisini ödeyecek
19:12ABD’de Kovid-19 aşılarında üçüncü doz kararı
19:01Bursa Hayvanat Bahçesi'nde penguenler taze sardalya ile besleniyor
18:40NI: Rusya, NATO’dan farklı olarak her türlü savaşa hazır