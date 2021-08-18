https://tr.sputniknews.com/20210818/fransada-afgan-multecilerin-polis-zoruyla-paristen-cikarildigi-iddia-edildi-1048138425.html

Fransa'da Afgan mültecilerin polis zoruyla Paris'ten çıkarıldığı iddia edildi

Fransa'da Afgan mültecilerin polis zoruyla Paris'ten çıkarıldığı iddia edildi

Fransa'da İçişleri Bakanlığının emriyle çoğunluğu Afgan 60 kadar göçmenin başkent Paris'ten polis zoruyla çıkarıldığı ileri sürüldü. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T20:09+0300

2021-08-18T20:09+0300

2021-08-18T20:09+0300

taliban kontrolünde afganistan

fransa

afganistan

taliban

paris

mülteci

açıklama

sınır dışı

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Utopia56 adlı sivil toplum kuruluşu, Twitter hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, Paris'te dün gece Fransız polisinin İçişleri Bakanlığı'nın direktifiyle ellerinde göz yaşartıcı gaz ve coplarla çoğunluğu Afganlardan oluşan 60 kadar evsiz mülteciyi kent dışına çıkardığını belirtti.Bu kişilere barınma imkanı sunulmadığı, acil barınma yerlerinin dolu olduğu, günlerdir, belki de aylardır iltica taleplerinin incelenmesini bekleyen mültecilerin, çadır ve barınma ihtiyaçlarının derneklerce karşılandığı aktarılan açıklamada, "Her gece güvenlik güçleri, sokaklarda kalan insanlara karşı göz yaşartıcı gaz kullanıyorlar. Dün gece Solidarite Migrants Wilson derneğinin gönüllülerinin varlığı bunu yapmalarını engelledi. Vatandaş seferberliği, devletin anayasaya aykırı tacizlerine karşı savunma duvarımız" ifadesine yer verildi.Utopia, 15 Ağustos Pazar günü yaptığı paylaşımda da 1 haftadır polislerin her akşam Afgan mültecileri taciz ettiğine dair görüntüler paylaşmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210818/afganistanda-taliban-donemi-pentagon-kabilde-tam-olarak-kac-abdli-oldugunu-bilmiyor-1048117327.html

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fransa, afganistan, taliban, paris, mülteci, açıklama, sınır dışı